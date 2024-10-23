西九赤字跌20%至5.78億元　管理局：增加收入、控制成本成效顯著

西九文化區管理局表示過去一個財政年度，受人流、票務收入、籌款等帶動，收入按年急升42%至10.61億元。兩間博物館、表演場地及活動，過去一年共吸引440萬人次到訪。

西九財困問題，截至今年3月底現金及銀行結餘尚有62億元，較去年少13億元。基本營運赤字連續三個年度減少，2023-24年度按年下跌約20%，由7.18億減至5.78億。局方認為赤字收窄，證明增加收入和控制成本方面的努力「取得顯著成效」，成本回收率亦已升至與全球多個歷史悠久的文化機構看齊。



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收入、人流錄得大幅增長

西九文化區管理局公布2023-24財政年度周年報告，指受惠於人流、門票收入及籌款急增，形容收入錄得「強勁增長」，由2022-23年度的7.46億元，增至過去一年的10.61億元，升幅達42%。

自香港2023年年初「復常」，過去一個財政年度是M+和故宮博物館首個全年正常營業的年度，表演藝場地亦全面恢復運作。撇除藝術公園的訪客，西九所有活動場地一年內錄得440萬訪客人次。其中，M+有超過274萬人次，故宮博物館有超過129萬人次，超過六成是旅客。戲曲中心、自由空間等主要表演場地，使用率接近百分百，帶動場地租用和節目收入上升。至於籌款，按年升22%至2.41億港元。

▼ M+展覽 ▼



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基本營運赤字連續三年下跌

過去三個財政年度，西九管理局基本營運赤字持續收窄，由2021-22年度的7.72億元，降至2022-23年度的7.18億元，剛過去的財政年度更跌至5.78億元，按年跌幅約20%。西九管理局認為趨勢，充分證明增加收入和控制成本方面的努力取得顯著成效。

成本回收率亦有改善，相較前一個年度上升7個百分點至44%。其中，香港故宮文化博物館達67%，M+達42%，西九說數字與全球多個歷史悠久的文化機構看齊。

截至今年3月底，管理局現金及銀行結餘有62億元，較去年75億少。局方表示將繼續秉持審慎的財政原則，維持充足流動資金，應對充滿挑戰的市場環境。

西九文化區管理局董事局主席唐英年。（資料圖片/ 歐嘉樂攝）

政府准西九出售住宅項目 唐英年：更有信心砥礪前行

政府今年7月批准管理局出售西九原有發展計劃中的住宅項目。展望未來，董事局主席唐英年認為安排有利融資，開拓更多收入來源，「此策略性的安排讓我們更有信心能力砥礪前行，推動西九財務長遠並且可持續地發展」。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片／羅君豪攝）

西九管理局行政總裁馮程淑儀表示，管理局未來十年能透過釋放土地發展潛力，獲得所需資金，支持西九營運和資本開支，而不用增加特區政府的財政負擔。她又說新安排讓局方有空間和時間，制訂和落實一套全面策略，開拓收入來源。