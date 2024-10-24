海運碼頭料今年泊56個航次按年升近一倍　啟德碼頭約100航次全勝

郵輪碼頭營運狀況近日受到社會關注，位於尖沙沮的海運城海運碼頭今日（24日）公布，今年預定停泊56個航次，較去年29次升近一倍，預料今年將接待超過3.4萬名旅客，較去年約1.5萬人上升超過一倍。不過翻查資料，啟德郵輪碼頭今年約有100個航次，即相比海運碼頭多約一倍。

文體旅局早前回應立法會指，啟德郵輪碼頭的按年乘客量和航次數量，已分別由2015年和2017年起，超越海運碼頭。當局又指，海運碼頭受到水深和清關設施等限制，只能停泊總噸位約9萬噸以下、載客量較少的中小型郵輪。



豪華郵輪銀海新星號（Silver Nova）於今明兩日（24至25日）首度訪港，旅客將在下午參加香港美酒佳餚巡禮。（海港城提供）

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海運碼頭今年預定停泊56個航次 較去年29次升近一倍

海港城今日公布，今年預定於海運碼頭停泊56個航次，較去年29次上升近一倍；總靠泊日數亦由53日上升至150日，增幅達180%。今年海運碼頭預計將接待超過3.4萬名旅客，較去年約1.5萬人升超過一倍。

海港城指，海運碼頭今個月分別接待藍夢之歌號 （Blue Dream Melody） 、銀妙號（Silver Muse）、維京獵戶座號（Viking Orion）及銀海新星號（Silver Nova），合共四艘國際大型郵輪，為海港城海運碼頭帶來近3,000名旅客。

銀海新星號今明兩日泊岸 旅客將參加美酒佳餚巡禮

其中主打奢華海上旅行的銀海郵輪公司（Silversea Cruises）、於2023年首航的豪華郵輪銀海新星號（Silver Nova），於今明兩日（24至25日）首度訪港，可容納728名旅客，今早已停泊在海運碼頭。

此外，旅發局昨日公布，銀海郵輪公司將在香港美酒佳餚巡禮的場內，為銀海新星號的旅客舉辦特色餐飲活動，體驗香港「國際美食之都」的魅力，相信可為不同展商帶來商機。

啟德郵輪碼頭今年約100個航次 較海運碼頭高一倍

海運碼頭為香港首個郵輪客運碼頭，於1966年開幕，其後2017年海運大廈新擴建大樓投入服務期間，海運碼頭設施亦同時獲得完善。直至疫情過後，海運碼頭於2023年1月接待首艘訪港的國際郵輪銀神號（Silver Spirit），並重新開放碼頭讓國際郵輪停泊。

另一方面，啟德郵輪碼頭今年約有100個航次，即相比海運碼頭多一倍。

啟德郵輪碼頭在2013年分階段落成後，其按年乘客量和航次數量，已分別自2015年和2017年起，超越海運碼頭。（資料圖片／梁鵬威攝）

水深和清關設施限制 海運碼頭只能停泊中小型郵輪

翻查立法會文件，文體旅局今年曾表示，啟德郵輪碼頭專為停泊大型郵輪而興建，可同時容納兩艘總噸位22萬的大型郵輪，設有足夠的空間和設施處理大量旅客出入境，並能短時間上落郵輪，因此設計上只有少量附屬商業空間。

至於尖沙咀海運碼頭受到水深和清關設施等限制，只能停泊總噸位約9萬噸以下、載客量較少的中小型郵輪。惟碼頭所在的海運大樓主要用作商業用途，隨着尖沙咀發展成香港重要的購物觀光熱點，郵輪旅客亦可受惠。

啟德郵輪碼頭乘客量 2015年起已超越海運碼頭

當局又指，啟德郵輪碼頭與尖沙咀海運碼頭的發展和功能不盡相同，不能直接比較，卻互相配合。而啟德郵輪碼頭在2013年分階段落成後，其按年乘客量和航次數量，已分別由2015年和2017年起，超越海運碼頭。

除了國際郵輪外，海港城海運碼頭亦積極接待不同特色船隻及科研考察船。本月13至27日，來自法國的減塑船Plastic Odyssey亦首度訪港並停泊海運碼頭，更舉辦船上導賞團活動，向公眾解說如何將塑膠廢物轉化為有價值的資源。海運碼頭今年亦已分別接待了中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」、海上書展船「望僕號 Doulos Hope」及廈門大學「嘉庚」號海洋科考船，共招待了逾1萬名市民及公眾人仕登船參觀。

海港城表示，郵輪旅客對本地美食、觀光及特色文化最有興趣；而在購物方面，光學、電子、運動產品等最受國際郵輪旅客歡迎。相連海運碼頭的海港城，提供多元化及豐富的商戶及餐飲組合，能滿足大部分郵輪旅客的需求。而香港市民亦對特色船隻非常感興趣，會於船隻停泊海運碼頭專程到訪拍照及打卡，每次船隻開放公眾預約登船名額均旋即爆滿，有助增加商場人流及生意。