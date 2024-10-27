前藝人肺癌手術後自製食療影片　助同舟人「補氣」：唔食打唔到仗

「人生唔係自己一個運作。」前藝人卓慧敏（Dede）今年初因肺癌做了肺上葉切除手術，術後研究食療，再邀來中醫及廚師拍攝煮食影片，她說希望能消除「同路人」一日三餐煩惱，「人真係要食，唔食真係打唔到仗」。Dede創辦的慈善機構將舉行第四屆《香港印記》短片比賽，今年以「同舟共濟」為主題，希望重現昔日鄰里精神，就像她與團隊一起為癌症病人製作食療影片一樣。



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「冇諗過係cancer，似氣管敏感，冇血。」卓慧敏憶述去年到醫院例行檢查，發現肺部一粒腫瘤變異，此前兩個月雖然不停咳嗽，又因氣促無法彎腰綁鞋帶，但沒有想過會患上肺癌。她說得悉患癌後，只是第一時間思考盡快處理手上工作，然後就下決心做切除肺上葉的手術。

事情來得太快太急，術前一晚再照腫瘤，發現幾日內增長與之前年半的增長相若，另更再發現肺癆菌，她形容是「恐怖加好彩」，有及時做手術。術後她住院十多天，長期吊肺水，且流血不止。

卓慧敏稱自行設計的食療食譜，慢慢恢復元氣，「如果幫到我就分享給人」。（夏家朗攝）

出院頭3個月，基本上只能食粥和麥皮，並靠紅參補氣，「冇氣、吞嚥困難、氣頂，飲水都濁親」3個月後才開始上網搜尋幫助恢復元氣的食物，「醫生只話咩唔食得」，但她指網上也只找到適合肺癌患者的食材，並沒有相關食譜。於是，她決定「自己寫、自己做」，本身亦對藥膳有興趣，設計了多款藥材湯食譜，「如果幫到我，就分享給人」。

她指術後最初只能行一層樓梯，現在「行兩層樓先氣喘」。她希望自身經歷能幫到「同路人」，消除一日三餐煩惱，於是找來相熟的中醫師、廚師，在自己設計的食譜上提供意見，試煮後再作微調，並講解食療的功效，「人真係要食，唔食真係打唔到仗」。

她續道，團隊主要都是義務性質，不為利益，「好想做啲嘢，又諗點樣好食啲」，未來將繼續拍攝其他癌症的食療影片，希望幫助到他們的飲食需要。

今年是開心頻道第四屆舉行《香港印記》短片比賽，並以「同舟共濟」為主題，啟發自昔日的鄰里精神。她指籌備過程邀請了殘疾學生參與，當中宣傳比賽的海報正是由一名12歲學生繪畫，希望給予平台讓他們發揮所長。

第四屆《香港印記》短片比賽2024

主題：同舟共濟

短片時間：3至5分鐘

組別：公開組、校際組

截止日期：11月30日 23:59



詳情：https://www.funchannel.org.hk/shortfilm_competition_2024/