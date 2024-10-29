精神分裂漢斬死84歲鄰居　官指屬極度危險人物　判無限期醫院令

患精神分裂男子疑因不滿隔壁單位傳出噪音，趁84歲男鄰居離家時追斬他，致老翁身中最少45刀，雙手拇指更被斬斷遺落現場。被告早前承認一項誤殺罪，今（29日）在高院判刑。法官引述精神科報告指，被告屬極度危險人物，過往有不少暴力紀錄，濫藥經歷亦令其暴力風險加劇。另他在未被挑釁下兇殘犯案，認為被告對社會構成風險，法官故接納報告建議判處其無限期醫院令。



認減責神志失常原則的誤殺

被告何世宇，38歲，被控於2021年9月27日，在香港新界沙田馬鞍山恒安邨恒山樓1905室與1906室外走廊謀殺黃杏林（84歲）。被告早前否認謀殺罪，但基於「減責神志失常」原則承認誤殺罪。

被告何世宇在高等法院承認誤殺罪，被判無限期醫院令。(黃浩謙攝)

報告指被告何世宇有濫藥經歷，令其暴力風險加劇。(示意圖)

被告青年時有濫藥問題

法官引述被告背景指，他小學畢業後曾任職售貨員等工作，後來一直失業，依靠綜援維生。被告年青時有濫藥問題，更曾加入過黑社會。雖然他過去不時會接受精神科治療，但近幾年的狀況均不太穩定。

被告談及本案時並不在意

根據兩份精神科報告，被告患有妄想精神分裂症，當日受鄰近單位的噪音滋擾而暴怒，趁死者出門時斬傷他。被告被捕後一直有精神方面的病徵，犯案時心智受損。精神科醫生認為被告屬極度危險人物，指他過往有不少暴力紀錄、濫藥經歷令其暴力風險加劇、求診時有隱瞞病徵的傾向，且在談及本案罪行時態度並不在意（carefree），故建議法庭判處其無限期的醫院令。

被告在未被挑釁下作兇殘行為

法官判刑指，被告在未被挑釁的情況下，作出兇殘的行為，斬死他的鄰居。從被告過去紀錄亦可見他十分暴力，無疑至今仍是一名十分危險的人。法庭判刑時要考慮刑罪行的結果及被告對社會構成風險，終決定接納報告建議判處無期限的醫院令。

黃出門被斬 現場留下兩拇指

案情指，姓黃事主當日外出購物途經走廊時，突遭被告用菜刀斬傷頭、背和肩膊，過程遭死者妻子及另外兩名目擊。被告後來走向死者的單位，死者的妻子感到十分害怕，立即關門及致電女兒報警。警方到場後在走廊發現黃的血跡、被截斷的左右拇指等。

被告與黃事前沒有積怨

被告犯案後離開現場，並致電精神科護士稱精神狀態不佳，其後聽從護士建議往醫院後被捕。他在警誡下稱，他過去一年幾乎每天被上層及鄰近單位的噪音滋擾，案發時感到煩擾和被激怒而失控犯案，惟被告和黃事前沒有積怨。

案件編號：HCCC 422/ 2023