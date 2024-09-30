精神病婦指夫不忠把他斬死　認誤殺後仍堅信不移　判無限期醫院令

患精神分裂的七旬老婦，深信丈夫對她不忠，認為丈夫與一名寡婦有染，趁丈夫睡覺時用菜刀斬夫，令他後腦有一條10厘米長傷口。丈夫遇襲後仍清醒，並成功將妻子制服及喚醒女兒協助，惟救護員到場為他急救不久後，因失血過多，送院後死亡。老婦承認一項誤殺罪，案件今（30日）在高院判刑。報告指被告病情雖有改善，但仍堅持丈夫對她不忠，醫生認為她須繼續接受治療。法官杜麗冰判刑時形容事件是悲劇，接納報告建議，判被告無限期醫院令。



基於減責神志失常認誤殺

被告劉秀珍（77歲，家庭主婦），原被控謀殺罪，指她2021年2月25日在葵涌麗瑤邨某單位殺死劉姓男子。被告早前基於「減責神志失常」原則承認誤殺罪。庭上透露，被告來自印尼，1977年在婚姻中介撮合下和劉相識結婚。

被告劉秀珍基於「減責神志失常」原則，承認誤殺罪。(資料圖片)

被告劉秀珍在高等法院承誤殺，被判無限期醫院令。(黃浩謙攝)

兩子女對被告讚譽有加

法官判刑時指，被告的兩名兒女均有為她撰寫求情信，稱兩人因為父母的存在，才可以在一個有愛的家庭長大，並對被告讚譽有加。另有牧師透露，被告在拘留期間閱讀聖經，從內容中獲得安慰。

部份情況已改善但仍信丈夫不忠

法官引述最新的精神科報告指，被告的精神問題經過治療後，獲得部份改善，但仍堅持相信劉對她不忠。醫生認為被告需要繼續接受精神方面的治療，建議判處醫院令。法官最後指案件是一場悲劇，決定採納報告建議，判處被告無限期醫院令。

案發前數月開始懷疑劉不忠

案情指，被告和劉育有一子一女，兩夫妻和女兒於案發時同住在涉案單位。此外，被告於1986年被診斷為妄想型精神分裂症，並自2020年8月起懷疑劉有外遇。

劉制服被告時仍清醒

案發當日凌晨4時許，劉大叫喚醒睡夢中的女兒，當時滿身是血的劉將被告壓在地上。劉表示被告趁他睡著時用菜刀斬他，著女兒拿毛巾給他及報警。劉之後用毛巾壓著頭上的傷口，女兒則協助制服被告，直到警方到場。

救護員急救後劉開始反應變慢

救護車約於15分後到場，當時劉雖滿頭鮮血，但神智仍清醒，後腦有一條長約10厘米的傷口。救護員隨即為他提供急救，惟劉開始反應變慢，送上救護車時已無生命跡像，同日清晨5時41分在醫院被證實死亡。

案件編號：HCCC396/2023