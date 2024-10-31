參與暴動5年後判刑　官稱需考慮延誤衝擊　2男獲酌量減刑囚3年

四名男子包括一對孖生兄弟，因參與2019年7月1日在金鐘的示威活動，3年後才被控暴動罪，事發至今逾5年才完成審訊並裁定罪成。兩名孖生兄弟案發時只有14歲，現已是大學生，4人的案件今(31日)在區域法院判刑，暫委法官張志偉認同控方用了很長時間才完成檢控的法律意見，對被告造成衝擊和震撼，准兩名逾卅歲的被告酌情減刑，各判囚3年，兩名孖生兄弟則根據報告建議，判他們入教導所。



4名被告：周子瑋（39歲，項目主任）、戴嘉平（19 歲，學生）、戴嘉正（19 歲，學生）及袁恩霖（34 歲，汽車技工）。兩名戴姓男子為孖生兄弟。4人被控於2019年7月1日在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名者參與暴動。

區域法院暫委法官張志偉判刑時指，檢控延誤不只考慮控方是否有過錯，也要考慮被告所受的衝擊，以作出公平的判刑。（資料圖片）

2019年7月1日有示威者在金鐘一帶示威，有被告在3年後才被檢控，5年後才獲判刑。（余俊亮攝）

需考慮被告所受影響以作公平判刑

張官在判刑時稱，雖然本港過去數年經歷了新冠疫情，很多案件因而被延誤，但被告亦作出了漫長的等候，毫無疑問對他們造成不明朗因素，延誤亦非他們的錯。張官認為，考慮這比重時，應更多放在對被告影響，而非只著眼控方有沒有過錯而造成延誤，畢竟判刑需考慮個別被告的特殊情況，從而對被告作出公平的判刑。故就兩名年過卅的被告，均獲3個月的減刑，兩名孖生兄弟，則跟據報告建議判教導所。

兩兄弟均想繼續學業

兩孖生兄弟戴嘉平和戴嘉正早前在求指透露，案發時他們年僅14歲，他們現已19歲，均考上大學。其中戴嘉平於恒生大學修讀哲學、政治與經濟課程，戴嘉正則在都會大學讀社會科學系，他們均希望能繼續學業，並在將來對社會有貢獻。另兩名被告過往並無刑事案底。

案件編號：DCCC 330/2022