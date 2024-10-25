七一衝突4男暴動罪成　孖生兄弟望能獄中完成大學課程　10.31判刑

2019年7月1日有示威者在金鐘一帶聚集，演變成警民衝突。4名男子否認暴動罪，受審後被裁定罪成，今（25日）於區域法院求情。其名被告是孖生兄弟，案發時僅14歲，兩人現於大學求學，希望在獄中完成學業，望能貢獻社會。案件押後至10月31日判刑。



被告為周子瑋（37 歲，項目主任）、戴嘉平（17 歲，學生）、戴嘉正（17 歲，學生）及袁恩霖（31 歲，汽車技工）。兩名戴姓男子為孖生兄弟。4人被控於2019年7月1日在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名者參與暴動。

2019年7月1日灣至金鐘一帶有示威衝突，4男5年後被衣定暴動罪成，其中兩名當時14歲的孖生兄弟，剛考上大學。（余俊亮攝）

兩孖生兄弟案時14歲現

兩孖生兄弟戴嘉平和戴嘉正案發時僅14歲，代表他們的律師求情時透露，兩兄弟現時17歲，均考上大學。其中戴嘉平於恒生大學修讀哲學、政治與經濟課程，戴嘉正則在都會大學讀社會科學系。

戴嘉平稱犯案出於香港的愛

戴嘉平於求情信稱，已準備好承擔法律後果，希望法庭判處即時監禁，讓他在獄中修讀大學課程，犯案因出於對香港的愛。他獲中學校長、大學教授等為他撰寫求情信，讚揚他是不可多得的學生，相信他會對社會作出寶貴貢獻。辯方指，戴嘉平沒有帶領角色，刑責屬低至中，案發時年幼無知，望寬大處理。

戴嘉正希望能在獄中完成課程

戴嘉正的律師則指，戴嘉正現於都會大學就讀社會科學系，望在獄中完成課程。辯方形容，戴嘉正是有高度能力向善的青年人，他已深切反省，決心貢獻社會。

另兩名被告的代表律師表示採納書面陳詞，袁的律師指袁的僱主會在袁刑滿後繼續聘請他。

暫委法官張志偉將判刑押後至下周四（31日），被告續還押。

案件編號：DCCC 330/2022