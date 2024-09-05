8.31暴動案發還重審　3被告今認罪　指事件拖延5年望盡快判刑

社工陳虹秀被指參與2019年8月31日的灣仔暴動，在原審時與另外三名被告脫罪。律政司其後上訴得直，上訴庭下令案件重審。陳擬不認罪，該案排期至本年12月開審。至於另外三名被告今（5日）在區域法院承認暴動罪，辯方指事件拖延至今已5年，望可盡快判刑。惟法官認為應待陳虹秀的案件審理後，才一併處理，最終把本案押後至12月13日再訊，期間三名被告還押。



三名被告分別為賴姵岐（27歲，女，補習老師）、鍾嘉能（31歲，電腦程式員）、龔梓舜（27歲，廚師），被控於 2019 年 8 月 31 日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。庭上透露，鍾嘉能於去年被診斷患上抑鬱症。

此外，陳虹秀（43 歲，社工）擬不認罪，案件排期 12 月 2 日開審。

社工陳虹秀否認暴動罪，案件將於12月作重審。

被告望盡快判刑重過新生活 法官認為待陳虹秀案件審結 所有被告一併處理較理想

賴姵岐的代表大律師求情時透露，她於案發前原獲教席，但因本案被捕，未能出席其後的開學日，因此失去聘用機會，而她因本案未能在學校工作。辯方又指本案發生至今己5年，期間賴被診斷患上甲狀腺功能亢進症。

龔梓舜的代律師則指，本案經歷被告脫罪至上訴，再發還重審，龔和家人長時間受煎熬，但期間他都未有離港，沒有逃避自己的責任。

辯方亦指，三名被告望盡快判刑，重過新生活，其中鍾嘉能的代表大律師指，鍾的情緒崩潰，形容其精神狀態很差，望可盡快判刑。辯方又指陳在案中的角色和行為，與三名被告不同，認為法官可先就本案判刑。惟法官認為，陳的案件或於明年初有裁決，認為所有被告一併處理比較理想。

831港島暴動情況(詳看下圖)

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被告鍾嘉能協助同案被告逃脫 自己亦遭警員制服

三名被告承認的案情指，案發日於晚上近6時，已有大批示威者集結。集結人士用路牌、長竹和垃圾桶等築成巨型路障，堵塞軒尼詩道東西行線，並縱火燃燒該些路障。期間，有人從修頓球場推出看台，推到被縱火的路障。火種被救熄後，警方開始清除路障，並多番發出警告。但示威者未有理會，更有人向警員擲汽油彈。

警方之後向銅鑼灣方向推進，期間拘捕3名被告。賴姵岐奔跑時跌倒，遭警員拘捕。此外，鍾嘉能曾和他人築起防線，和警員對峙。其後，龔梓舜遭警員撲跌，鍾回頭協助對方逃脫時，自己亦遭警員制服。

案件編號：DCCC 12/2020