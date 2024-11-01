電子化告票｜每張牛肉乾省一半文書時間　警：唔好誤會會抄多啲牌

政府推行交通告票電子化，運輸署11月18日起處理各種牌照申請時，向車主、駕駛執照及相關牌照持有人收集已核實的電子聯絡方式，警方則計劃在2025年上半年逐步推行告票電子化。警方估計推電子告票後，每張告票文書處理時間可由25至30分鐘縮短至15分鐘先，但「唔好誤會我哋呢15分鐘會抄多啲票」，強調交通執法以成果為本，會利用節省時間執行其他工務。警方又稱因法例問題，未能利用易通行已收集數據做電子告票，因此須重新收集數據。



立法會今年6月通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」）。(警方圖片)

警方明年上半年將以「雙軌並行」推行電子告票，即同時發電子告票及紙本告票，當結束適應後，警方會於發出告票時，根據該電子聯絡方式，向其發出電子告票。若是流動電話號碼，告票會議電話短訊發出；若是電郵地址，則以電郵發出，電子告票內容將再有足夠資料，容許違例人士根據該短訊或電郵清繳罰款。

警務處交通總部警司聶凱鵾則稱，警方交通執法以成本為本，即維持道路安全及暢道為目的，並非以執法數字衡量場執法成效。（夏家朗攝）

警務處交通總部警司聶凱鵾強調，警方交通執法以成本為本，即維持道路安全及暢道為目的，並非以執法數字衡量場執法成效。他稱粗略估計，在告票電子化前，同事回到寫字樓處理文書工作，一張花時25至30分鐘，但未來可節省至15分鐘。

他強調，「唔好誤會我哋呢15分鐘會抄多啲票」，指警方交通執法永遠以成果為主本，「呢啲時間同事可以用嚟做其他工作，例如疏導交通或者處理市民求助，對香港社會整體都有一個好處。」

根據財政預算案數字，警方2023/24年度的「牛肉乾」收入高達12.7億元，較2018/19年、即「牛肉乾」加價後第一個財政年度及疫情前的6.49億元高接近一倍。

另外，運輸署在推行「易通行」不停車繳費時，已收集絕大部份駕駛者相關聯絡資料，「牛肉乾」電子化法例在立法會討論時，也已有多名議員要求利用原有資料，勿讓市民重覆提交資料。

對於為何不利用易通行已收集數據，警務處交通總部警司聶凱鵾解釋，易通行相關法例只容許資料用作易通行相關服務，今次則用作電子告票，目的有所不同，故須重新收集。

(右)運輸署首席行政主任李威儀表示，為配合警務處推行電子交通執法，由今年11月18日起，當市民到運輸署申請牌證或續牌，必須提供香港流動電話號碼或電郵地址。(夏家朗攝)

易通行實施初期常有收錯錢等「甩轆」情況，運輸署首席行政主任李威儀則表示，當時是有駕駛者填錯資料導致收錯錢，但易通行經過長時間實施後，大部分人已習慣，相信電子告票推出後市民也會很快習慣。

運輸署表示，目前各類牌照共有260萬人登記，當中250萬為駕駛執照，60萬為車主，車主當中有50萬人同時持有駕駛執照，署方預計未來四個月有30萬人執照有效期屆滿，未來一年會向80萬人發信提示。