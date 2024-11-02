今日新聞8分鐘｜新義安白食兼毆村民｜休班警擒賊遭刺傷

香港仔街市海鮮檔收電話恐嚇兼遭淋紅油 警閃電拉主腦黑幫男

香港仔街市兩間海鮮檔昨日（1日）被人淋紅油，檔主指曾收到電話恐嚇。西區反三合會行動組接手調查，相信事件與檔口競投有關，於同日以「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」拘捕一名51歲有黑社會背景的男子，相信他為案件主腦，警方正繼續追緝其他涉案人士。

上水清河邨七人車遭縱火 一度傳爆炸聲 濃煙直攻住宅居民需疏散

上水發生縱火燒車案。今日（2日）凌晨5時許，警方接獲多個報案指，一輛泊在清河邨清朗樓對開的白色七人車冒煙起火，一度傳出爆炸聲響，濃煙直攻清朗樓，多名住客從睡夢中驚醒，紛紛報案和自行疏散。

九龍灣七人車電單車相撞 鐵騎士口吐鮮血送院亡 女乘客一度昏迷

今日（2日）上午11時23分，九龍灣輔警總部對開啟祥道與宏照道交界發生嚴重交通意外。一輛七人車與一輛電單車相撞，電單車男司機女乘客倒地重傷，其中67歲姓陳男司機傷勢嚴重，口吐鮮血，救護員即場為他做心外壓急救，送院後證實死亡，而61歲姓方女傷者一度昏迷，其後恢復知覺。42歲姓許私家車男司機則受輕傷，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

現場所見，七人車車頭及右邊車身損毀，擋風玻璃碎裂，車牌甩脫；電單車亦有損毀，零件散落地上。警方封鎖現場調查，剛巧反恐特勤隊人員路經，協助指揮交通。

壁屋監獄懲教員遇襲 警拘8黑幫男涉串謀傷人 查是否涉事主工作

壁屋監獄一名一級懲教助理，周五（1日）下班後在監獄對開小巴站，被3名男子以長形硬物襲擊。懲教助理受傷清醒，送往聯合醫院治理後，被送上病房留醫，情況穩定。警方經過追查後，拘捕8名本地男子（16至37歲），全部有黑社會背景，涉嫌串謀傷人。警方會於今午（2日）召開記者會交代案情，有組織罪案及三合會調查科警司林啟初表示，現階段無證據顯示案件與遇襲懲教助理的財政或私人生活有關，至於是否與其工作有關，以及疑犯與事主是否相識，則仍有待調查。

新義安惡煞BBQ派對慶生被斥太吵 圍毆3村民兼食霸王餐 警拘6人

新田新潭路朗廈村發生黑幫惡煞毆打無辜市民的案件，消息指，一群活躍於屯門區、有黑幫新義安背景的成員，為數約十數人，周二（10月29日）晚在村內一個燒烤場開派對，為同門慶生，派對持續至翌日凌晨1時許，由於眾人吵鬧聲滋擾附近居住的村民，多名村民要求他們降低音量，怎料群煞發難，徒手攻擊其中兩名村民，又將另一人推倒在地上，然後群煞在沒有付款下，分別駕車逃去。警方經調查後，一連兩日拘捕其中6男，正追緝其他人歸案。

有片｜休班警尖沙咀遭搶銀包 擒賊遇反抗遭刺傷浴血 警拘賊人

網上流傳兩段影片，拍攝彌敦道街頭有一名非華裔男子持刀多次插向另一名本地男子，令他手腳浴血，雙方拉扯糾纏，途人見狀亦出言勸阻。遇襲男子多處染有血跡，事後卧地報警求助。

據了解，遇襲男子為一名休班PTU警長，今日（2日）凌晨他在尖沙咀晚飯後，沿彌敦道步行往旺角，但在南京街與彌敦道交界被一名男子搶銀包，休班警上前追截並表明身份，但對方將銀包扔在地上及用刀施襲，最終逃脫。休班警手、腳、頸部多次受刀傷，清醒送往伊利沙伯醫院。警方最終將賊人拘捕。

猜猜我是誰︱14歲中學生扮律師呃3老婦交保釋金被捕 涉騙款$55萬

一名14歲中學生涉及西區3宗「猜猜我是誰」電話騙案，騙項逾55萬元，警方以「欺騙手段獲得他人財產」將他拘捕。該名被捕少年向3名受害老婦訛稱自己是律師，欺騙稱她們的兒子涉及刑事案，需要繳付大量保釋金。警方於昨日（1日）將少年拘捕，並指他受歹徒引誘犯事，惟至今卻分毫未取。

醫療事故｜屯門醫院急症病人被注10倍鎮靜劑 醫管局收通報會調查

屯門醫院發生醫療事故。消息指，一名病人今年10月在急症室接受治療期間，懷疑被注射過量鎮靜劑。屯門醫院回覆查詢時證實，被輸注的劑量是處方劑量的10倍，病人沒出現異常反應，按原定診斷轉往深切治療部留醫，目前情況穩定。醫院發言人表示，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已成立根源分析委員會調查事件成因及提出改善建議。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，麻醉藥氯胺酮（Ketamine）是受管制的危險藥物，使用時須由兩位醫護人員相互核對。若過量使用會導致病人呼吸減慢，甚至有生命威脅。