今日新聞8分鐘｜街頭持刀追逐似「捉伊人」｜3男珠寶行擸百萬珠寶

壁屋懲教員遇襲｜署長黃國興赴醫院探望 稱絕不畏懼任何暴力威嚇

壁屋監獄對開上周五（1日）一名一級懲教助理下班後，在監獄對開小巴站，被3名男子埋伏施襲。懲教助理骨折受傷，仍然留院。懲教署署長黃國興今日（3日）早上11時到聯合醫院探望遇襲受傷的懲教職員，會見傳媒時表示嚴厲譴責兇徒的暴力行為，強調絕不畏懼任何暴力威嚇，強調懲教署每一位同事是專業的執法者，將繼續堅守工作崗位並依法辦事。

休班警長尖沙咀遭搶銀包兼中刀 36歲賊人涉行劫及襲警被捕

一名機動部隊（PTU）休班警長周六凌晨在尖沙嘴彌敦道，被一名男子搶銀包，立即反抗並表明警察身份，追截糾纏間多處中刀。36歲非華裔賊人落網，涉嫌「行劫」及「襲警」被捕。警方交代案情指被捕人持行街紙，犯案同日中午在其位於紅磡的住所被捕，現正扣留調查。

大埔新娘潭路私家車自炒撼山坡 車頭粉碎 女司機及男童送院治理

今日（3日）下午約2時，一架私家車沿大埔新娘潭路行駛至船灣淡水湖集水區對開位置時懷疑失控，撼向山坡。起初據報有人被困車內，人員到場時，車上司機及乘客已自行離開車廂。人員到場後，證實涉事女司機及車上一名男童均輕傷，由救護車送大埔那打素醫院治理。

有片｜深水埗越漢遭持刀同鄉追出馬路 亂竄兜圈閃避似「捉伊人」

光天化日下深水埗發生越南漢持刀追斬同鄉的傷人案件。網上流傳案發時的影片，一名身穿黑衣的男子怒氣沖沖，手持疑似利刀的長形物體，在汝州街追逐另一名灰衣男。雙方疑操越南語，不時叫囂互罵，並將行人路及馬路都當作擂台。灰衣男與其拉開距離，一臉輕佻，多次作出挑釁的手勢，即使對方埋身攻擊，仍輕鬆化解，成功避開。後來兩人隔着欄杆對峙，不斷圍着欄杆繞圈，彷彿在玩「捉依人」。片尾灰衣男擸起路邊化寶爐的鐵枝充作武器，在路中心與黑衣男毆鬥，但片段未有交代結果。兩人追逐時多次衝出馬路，不時有車輛駛過，險象環生。

警方於周六（2日）下午接報上址有人發生打架，拘捕一名持刀越南籍漢涉傷人，正追緝其餘涉案越南籍男子，初步疑涉金錢糾紛。

上水廣場珠寶行疑遭爆竊 3男偷$100萬珠寶後登私家車逃去

上水廣場發生爆竊案。今日（3日）上午6時51分，商場男保安報案，指發現上址一間珠寶金行玻璃窗有損毀，價值約100萬的珠寶疑遭盜走。珠寶店職員翻查閉路電視發現，3名男子事後登上一輛私家車往新運路方向逃去。警方正調查事件及追緝3名案發時身穿黑色上衣疑犯。案件現時列作「爆竊」，並交由大埔警區重案組跟進，暫未有人被捕。

銅鑼灣大閘蟹專門店遇竊 賊人扮速遞員取貨 偷取$1400大閘蟹

踏入品嚐大閘蟹的最佳時刻，銅鑼灣發生偷取大閘蟹案。消息稱，昨日（2日）下午1時許，一名速遞員在外賣平台接獲訂單，前往渣甸街54至58號一間大閘蟹專門店，打算取貨送往上環，職員發現事前已經有人取走該批大閘蟹。

AUDI遇警截查切雙白線逃 紅隧口就擒 男司機涉醉駕藥駕等被捕

今日（3日）下午1時46分，一輛AUDI私家車遇到警方截查時，沒有即時停車，反而切雙白線離開，與警方展開追截，司機最終在海底隧道（紅隧）香港入口就擒。

經警方初步調查，28歲姓梅男司機未能通過快速口腔液測試及酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛、在藥物影響下駕駛、危險駕駛及停牌期間駕駛被捕。而18歲姓歐陽女乘客則涉嫌協助及教唆犯罪，現正被扣留調查。涉事車輛被拖往汽車扣留中心進一步檢驗。案件中無人受傷。

沙田單車節｜首場賽事有選手撞急救站 後車連環相撞 兩人送院

首屆沙田單車節今日（3日）在沙田城門河畔舉行，首場賽事於清晨6時30分，在沙田源禾遊樂場起步，賽事進行期間有選手撞向急救站帳篷，隨後的選手亦有人收掣不及，部份選手倒臥地上接受急救，亦有選手疑單車「跣胎」倒地。

西班牙水災增至211喪生 中國公民2死2失蹤

西班牙東部暴雨成災，至今已有211人喪生。中國駐西班牙大使館11月2日證實，有2名中國公民遇難，另外2人下落不明。