53條舊屋邨圍封氣窗涉13.6萬單位　何永賢︰居民毋須承擔任何費用

所有1987年或之前落成的公屋單位，都設有面向走廊的百葉窗，即俗稱「氣窗」的小型窗戶。早前房屋署在富山邨張貼通知，稱從今年9月起為配合消防條例，將圍封邨內所有單位的「氣窗」。房屋局局長何永賢今日（6日）指，是次圍封工程共涉及53條公共屋邨，約240座樓宇的13.6萬個單位。房屋署已在10月下旬，率先在富山邨開展圍封工程，居民毋須留在單位內配合，亦毋須承擔任何費用，不必自行還原，署方可協助居民移除外掛物。

何永賢又指，現時富山邨的工程進展順利，期間沒有收到相關投訴。而房屋署日後在其他屋邨陸續推展工程時，亦會參考富山邨的經驗，向居民作出宣傳和解說。



為配合消防條例，房屋署計劃為所有1987年或之前落成的公屋單位，以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗。（資料圖片／郭梓謙攝）

早前房屋署在部分舊式公屋邨張貼通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，計劃以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗，引起不少公屋居民關注。有居民便認為封窗影響單位空氣流通，對無安裝冷氣的長者影響最大。

舊式公屋邨面向走廊的百葉窗未能防止火焰

房屋局局長何永賢書面回應立法會指，消防工程顧問認為公共走廊與逃生樓梯並無分隔，即百葉窗未能有效防止煙霧或火焰，若單位發生火警，火勢及濃煙可通過百葉窗，擴散至公共走廊或其他單位。

何永賢又指，雖然部分居民多年來因私隱、隔音或防盜等原因，已自行圍封百葉窗，惟他們採用的物料或方法，未必具有足夠的耐火性。房屋署已在2018年確定開展工程以加強防火保障，要求消防工程顧問深入研究，擬訂合適方案。

房屋局局長何永賢表示，已率先於富山邨開展圍封工程，並會陸續在其他樓宇安排工程。（資料圖片／黃浩謙攝）

53條舊式屋邨共13.6萬個單位需要圍封百葉窗

何永賢續指，房屋署是次圍封工程共涉及53條公共屋邨，約240座樓宇的13.6萬個單位。房屋署已在今年10月下旬，率先於富山邨開展圍封工程，以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗，並會陸續在其他樓宇安排工程。

房屋署已經過詳細研究及實地考察，並與屋宇署和消防處多次磋商，署方在選擇圍封物料時，已考慮到對現有公共走廊逃生闊度的影響、物料的規格、供應、價錢、防火效能、施工程序、日後維修、工程對住戶的影響等。而所有相關住宅單位，均設有露台或窗戶，可提供足夠的天然通風和採光。

工程在單位外完成 費用全免、可協助移除外掛物

何永賢又指，房屋署已考慮圍封工程的技術細節及施工程序，工程一般可在單位外完成，居民毋須留在單位內配合，亦毋須承擔任何費用。如居民自行封窗，亦不用自行還原，如有需要，署方會協助居民移除外掛物。

為了讓居民更了解工程的細節，房屋署在富山邨展開消防改善工程前，已在受影響的樓宇地下升降機大堂及樓層大堂，張貼通知及圖片，並在邨內展示圍封百葉窗的模型樣板，同時發信通知受影響單位及透過《屋邨通訊》，向居民簡介工程進展。

富山邨的電梯早於8月已貼上告示交代封窗工程。（資料圖片／郭梓謙攝）

富山邨工程進展順利 期間未收到投訴

何永賢續指，今年9月底至10月初，房屋署已多次與黃大仙區議員分別會面，介紹及解答相關消防安全改善工程的細節。署方並在10月初聯同屋宇署及消防處，為富山邨居民舉行消防安全改善工程講解會，簡介相關條例及工程安排。

何永賢表示，透過上述宣傳和解說，現時富山邨的圍封百葉窗工程進展順利，工程期間沒有收到相關工程的投訴。而房屋署日後在其他屋邨陸續推展工程時，亦會參考富山邨的經驗，向居民作出宣傳和解說。