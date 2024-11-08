入境處與飛行服務隊赤鱲角演練　出動空中巴士H175直升機

入境處今日（8日）聯同政府飛行服務隊在赤鱲角進行演練，模擬利用直升機空中調派入境處緊急應變隊人員作出緊急支援，訓練內容包括緊急應變隊人員攜帶槍械及防暴裝備時的飛行编排及策略、與地面部隊的溝通與支援等。行動中，政府飛行服務隊空中巴士H175直升機亦有出現。



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入境處在社交網站發文指，青山灣入境事務中心緊急應變隊，今日首次在政府飛行服務隊的赤鱲角總部進行演練，模擬需要利用直升機，在空中調派緊急應變隊人員作出緊急支援。

訓練內容包括直升機的基本運作及飛行理論、安全須知、緊急應變隊人員攜帶槍械及防暴裝備時的飛行编排及策略，與地面部隊的溝通及支援，以及作岀實戰飛行等多項演練。

入境處表示，透過今次訓練，青山灣入境事務中心亦與政府飛行服務隊制定訓練及通報機制，提高雙方的協調能力。

入境處又指，會繼續聯同其他專業團隊舉辦多元化演練，提升人員在突發情況下的應變能力。