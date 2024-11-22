F1迷你車世界賽｜梁省德中學車隊出戰沙特：力證香港學生非死讀書

一級方程式賽車（F1）認證的STEAM項目——全球迷你賽車「F1 in Schools」世界賽將於周日（11月24日）在沙地阿拉伯開鑼，獲得香港賽區冠軍的梁省德中學中六學生車隊「Prism」已經籌足15萬元的贊助經費順利出發前往當地，準備與其他國家及地區的車隊一較高下。Prism日前接受《香港01》採訪時表明，很有信心為香港贏取獎牌，也希望藉此機會向世界證明，香港學生不是「死讀書」，而是具備創科才能。



生產力促進局把「F1 in Schools」引進本地學校後，梁省德中學積極鼓勵學生參與項目，目前已經成立兩支車隊。（梁省德中學提供）

「F1 in Schools」自1999年在英國推出，是一項以F1賽車為藍本的STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）挑戰賽，從中培養學生的工程應用、團隊管理、市場營銷、溝通技巧等等綜合能力。學生需要籌組車隊，透過電腦輔助設計（CAD）和電腦輔助製造（CAM）等工具軟件，設計和製造利用壓縮氣體推動的迷你賽車，與其他車輛競賽。同時，參賽隊伍必須營運車隊品牌、出售周邊產品、尋求商務贊助，從而獲得更多經費以改良車輛和外出參賽。2022年，香港生產力促進局將「F1 in Schools」引入本地學校，為中小學生提供相關體驗和培訓活動。時至今日，「F1 in Schools」已是全球最大型青少年STEAM競賽項目，吸引逾50個多家、2.6萬間學校、150萬名學生參加不同級別的賽事。

香港區比賽於今年5月舉行，來自博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學（梁中）的中六生車隊Prism，一舉奪得冠軍，取得出戰沙特世界賽的基本資格；並在三個月內迅速籌足15萬元的參賽差旅經費，冀為香港爭光。「『Prism』意即『稜鏡』，能夠折射不同顏色的光線，我們以此為隊名，希望展現不同成員的才能。」Prism項目經理陳慧珊介紹，隊名的另一層意義是要在世界舞台上證明「香港學生不是死讀書，我們也有很多人才」，「當我們比其他人有更多機會提早接觸這些資源時，我們更需要盡力讓更多人看到我們的才能」。擔任製造與設計工程師的李驊璋也說，全球已經進入創科時代，可惜香港沒有對外輸出太多相關人才，「我們希望將來全世界一想到『創科』就會想到『香港』，也會更加願意投資香港，好讓對創科或工程感興趣的年輕人們有更好的出路、更好的就業。」

全球迷你賽車「F1 in Schools」世界賽將於周日（11月24日）在沙地阿拉伯開鑼，獲得香港賽區冠軍的梁省德中學中六學生車隊「Prism」已經籌足15萬元的贊助經費順利出發前往當地，準備與其他國家及地區的車隊一較高下。（梁省德中學提供）

據了解，Prism原定目標是籌集30萬元資金，以出席F1迷你車世界賽、賽後交流派對、F1正式比賽。但由於時間有限，Prism不斷調整集資目標，最後只派出4名隊員參加迷你車世界賽。「能夠找到15萬元的贊助，我們已經很欣慰了。」陳慧珊透露，車隊有兩大集資策略：一是對內向老師推銷車隊精品，包括隊服、宣傳品、紀念品等，二是對外尋求不同級別的商務贊助，即在車輛及周邊產品上列印機構標誌或名稱。她曾在兩個禮拜了打了100多個電話給潛在贊助商，儘管只有4間公司願意與團隊洽談，但他們並沒有挫敗感，反而感到慶幸：「畢竟我們只是學生，也不是真的開了公司，對於商業機構來說吸引力確實有限；我們的最大價值或回饋，就是把贊助商的品牌帶到世界賽場，幫他們做些宣傳。」

Prism有信心在世界賽中取得獎牌，但相對於在比賽中得到肯定，他們更享受從整個過程體驗到意想不到的收獲。李驊璋主修物理、數學課延伸M2、資訊及通訊科技，正好有個學以致用的機會：「我可以利用相關知識設計車輛，有效降低風阻、計算車軸效率，讓車輛有更好的造型，同時也跑得更加快。」至於主修化學和生物的陳慧珊，營運Prism之後不但豐富了很多物理和工程技術知識，而且提高了她的團隊管理和領導能力：「除了可以靈活運用課本，更可貴的是學到很多課本以外的知識，相信可以大大提升我們的競爭力，因為我們比別人更早經歷問題、看到問題、解決問題。」負責造型設計的陳俊豪也坦言，儘管參與車隊佔用不少學業甚至生活時間，「例如做一次Rendering（3D繪圖）需要1至3個小時，如果把這些時間放在學習上，我的學習成績可能會更好，但參賽機會難得，這也驅使我要更好地去管理時間、善用時間，才能更好地平衡學業和興趣。」

梁省德中學校長植文顯表示，傳統學科和多元學習之間並非「取捨」的抉擇，而是能夠發揮「共力」的作用。（梁省德中學提供）

可以代表香港衝出世界的機會確實難能可貴，但對中六生舉足輕重的中學文憑試（DSE）還有不足半年就開考，校方為什麼仍然鼓勵學生參賽？對此，梁省德中學校長植文顯表示，兩者之間並非「取捨」的抉擇，而是能夠發揮「共力」的作用。他解釋，學生若要贏取比賽，必須不斷改進產品技術、溝通能力、營運方式等等，相信有助提高學生的綜合能力；除此之外，學生還會從中學會很多能夠邁向成功的特質，例如毅力、專注、勇氣、對自己有要求、對其他同學負責等等，而這些本來就是學校培育學生的重要元素。

「這種『共力』的作用，將會反映在學科成績上，相信同學可以達到一定水平。」植文顯續指，文憑試分數並非決定學生將來職業生涯的唯一因素，「所謂『輸在起跑線，贏在終點前』，假如學生學科成績很好，卻未能透過全面發展培育多元特質，那麼將來面對不同處境時可能未必足以應付。」植文顯認為，教育工作是為社會培育人才，教學方式也需要因應時代發展而不斷調整，傳統那種求學只求分數的觀念已不適用。他早年在梁省德中學任教經濟科，近年接任校長後著手進行多項改革，為學生開拓多元多樣的學習體驗，致力啟發學生的不同潛能，從而幫助學生發展知識、技能、正面價值和積極態度。

除了Prism之外，梁省德中學已經著手培育「種子車隊」——由中五級學生組成的Neon，銳意在下月舉行的新一輪香港賽中贏取香港代表權。（梁省德中學提供）

因此，當生產力促進局把「F1 in Schools」引進本地學校初期，儘管梁省德中學的資源不如名校充裕，但植文顯仍然調撥資源鼓勵學生參與項目：「每個人的出身都不一樣，學校可以做的就是盡量為學生提供較為平等的學習機會，讓他們盡情發揮、督促他們做到最好。」STEAM教育講求不同學科的融會貫通，而在植文顯看來，死記硬背無法促使學生靈活應用學科知識，「應該從產品的應用層面出發，例如模型車比賽，引導學生去探索背後的科學、技術、工程、藝術、數學等等相關學科的深度，這種學習效果更加理想。」

除了Prism之外，梁省德中學已經著手培育「種子車隊」——由中五級學生組成的Neon。Neon的項目經理吳約晞解釋，之所以用「Neon」（即霓虹燈）命名，源於霓虹燈招牌曾經是香港街頭夜景，儘管很多都基於光污染而被拆除，但「霓虹燈」仍是不少人心目中的香港特色，團隊因而希望把這種舊標誌帶入新時代，延續香港的燦爛。有了Prism做「開荒牛」，Neon很有信心在下月舉行的新一輪香港賽中贏取香港代表權：「Prism面對升學壓力，都可以做得那麼好，我們的壓力比他們小，有什麼理由不去做得比他們更好？」

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