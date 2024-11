F1迷你車世界賽｜梁省德中學車隊出戰沙特：力證香港學生非死讀書

一級方程式賽車(F1)認證的STEAM項目——全球迷你賽車「F1 in Schools」世界賽將於周日(11月24日)在沙地阿拉伯開鑼,獲得香港賽區冠軍的梁省德中學中六學生車隊「Prism」已經籌足15萬元的贊助經費順利出發前往當地,準備與其他國家及地區的車隊一較高下。Prism日前接受《香港01》採訪時表明,很有信心為香港贏取獎牌,也希望藉此機會向世界證明,香港學生不是「死讀書」,而是具備創科才能。



生產力促進局把「F1 in Schools」引進本地學校後,梁省德中學積極鼓勵學生參與項目,目前已經成立兩支車隊。(梁省德中學提供)

「F1 in Schools」自1999年在英國推出,是一項以F1賽車為藍本的STEAM(科學、科技、工程、藝術、數學)挑戰賽,從中培養學生的工程應用、團隊管理、市場營銷、溝通技巧等等綜合能力。學生需要籌組車隊,透過電腦輔助設計(CAD)和電腦輔助製造(CAM)等工具軟件,設計和製造利用壓縮氣體推動的迷你賽車,與其他車輛競賽。同時,參賽隊伍必須營運車隊品牌、出售周邊產品、尋求商務贊助,從而獲得更多經費以改良車輛和外出參賽。2022年,香港生產力促進局將「F1 in Schools」引入本地學校,為中小學生提供相關體驗和培訓活動。時至今日,「F1 in Schools」已是全球最大型青少年STEAM競賽項目,吸引逾50個多家、2.6萬間學校、150萬名學生參加不同級別的賽事。

香港區比賽於今年5月舉行,來自博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學(梁中)的中六生車隊Prism,一舉奪得冠軍,取得出戰沙特世界賽的基本資格;並在三個月內迅速籌足15萬元的參賽差旅經費,冀為香港爭光。「『Prism』意即『稜鏡』,能夠折射不同顏色的光線,我們以此為隊名,希望展現不同成員的才能。」Prism項目經理陳慧珊介紹,隊名的另一層意義是要在世界舞台上證明「香港學生不是死讀書,我們也有很多人才」,「當我們比其他人有更多機會提早接觸這些資源時,我們更需要盡力讓更多人看到我們的才能」。擔任製造與設計工程師的李驊璋也說,全球已經進入創科時代,可惜香港沒有對外輸出太多相關人才,「我們希望將來全世界一想到『創科』就會想到『香港』,也會更加願意投資香港,好讓對創科或工程感興趣的年輕人們有更好的出路、更好的就業。」

據了解,Prism原定目標是籌集30萬元資金,以出席F1迷你車世界賽、賽後交流派對、F1正式比賽。但由於時間有限,Prism不斷調整集資目標,最後只派出4名隊員參加迷你車世界賽。「能夠找到15萬元的贊助,我們已經很欣慰了。」陳慧珊透露,車隊有兩大集資策略:一是對內向老師推銷車隊精品,包括隊服、宣傳品、紀念品等,二是對外尋求不同級別的商務贊助,即在車輛及周邊產品上列印機構標誌或名稱。她曾在兩個禮拜了打了100多個電話給潛在贊助商,儘管只有4間公司願意與團隊洽談,但他們並沒有挫敗感,反而感到慶幸:「畢竟我們只是學生,也不是真的開了公司,對於商業機構來說吸引力確實有限;我們的最大價值或回饋,就是把贊助商的品牌帶到世界賽場,幫他們做些宣傳。」

Prism有信心在世界賽中取得獎牌,但相對於在比賽中得到肯定,他們更享受從整個過程體驗到意想不到的收獲。李驊璋主修物理、數學課延伸M2、資訊及通訊科技,正好有個學以致用的機會:「我可以利用相關知識設計車輛,有效降低風阻、計算車軸效率,讓車輛有更好的造型,同時也跑得更加快。」至於主修化學和生物的陳慧珊,營運Prism之後不但豐富了很多物理和工程技術知識,而且提高了她的團隊管理和領導能力:「除了可以靈活運用課本,更可貴的是學到很多課本以外的知識,相信可以大大提升我們的競爭力,因為我們比別人更早經歷問題、看到問題、解決問題。」負責造型設計的陳俊豪也坦言,儘管參與車隊佔用不少學業甚至生活時間,「例如做一次Rendering(3D繪圖)需要1至3個小時,如果把這些時間放在學習上,我的學習成績可能會更好,但參賽機會難得,這也驅使我要更好地去管理時間、善用時間,才能更好地平衡學業和興趣。」

梁省德中學校長植文顯表示,傳統學科和多元學習之間並非「取捨」的抉擇,而是能夠發揮「共力」的作用。(梁省德中學提供)

可以代表香港衝出世界的機會確實難能可貴,但對中六生舉足輕重的中學文憑試(DSE)還有不足半年就開考,校方為什麼仍然鼓勵學生參賽?對此,梁省德中學校長植文顯表示,兩者之間並非「取捨」的抉擇,而是能夠發揮「共力」的作用。他解釋,學生若要贏取比賽,必須不斷改進產品技術、溝通能力、營運方式等等,相信有助提高學生的綜合能力;除此之外,學生還會從中學會很多能夠邁向成功的特質,例如毅力、專注、勇氣、對自己有要求、對其他同學負責等等,而這些本來就是學校培育學生的重要元素。

「這種『共力』的作用,將會反映在學科成績上,相信同學可以達到一定水平。」植文顯續指,文憑試分數並非決定學生將來職業生涯的唯一因素,「所謂『輸在起跑線,贏在終點前』,假如學生學科成績很好,卻未能透過全面發展培育多元特質,那麼將來面對不同處境時可能未必足以應付。」植文顯認為,教育工作是為社會培育人才,教學方式也需要因應時代發展而不斷調整,傳統那種求學只求分數的觀念已不適用。他早年在梁省德中學任教經濟科,近年接任校長後著手進行多項改革,為學生開拓多元多樣的學習體驗,致力啟發學生的不同潛能,從而幫助學生發展知識、技能、正面價值和積極態度。

除了Prism之外,梁省德中學已經著手培育「種子車隊」——由中五級學生組成的Neon,銳意在下月舉行的新一輪香港賽中贏取香港代表權。(梁省德中學提供)

因此,當生產力促進局把「F1 in Schools」引進本地學校初期,儘管梁省德中學的資源不如名校充裕,但植文顯仍然調撥資源鼓勵學生參與項目:「每個人的出身都不一樣,學校可以做的就是盡量為學生提供較為平等的學習機會,讓他們盡情發揮、督促他們做到最好。」STEAM教育講求不同學科的融會貫通,而在植文顯看來,死記硬背無法促使學生靈活應用學科知識,「應該從產品的應用層面出發,例如模型車比賽,引導學生去探索背後的科學、技術、工程、藝術、數學等等相關學科的深度,這種學習效果更加理想。」

除了Prism之外,梁省德中學已經著手培育「種子車隊」——由中五級學生組成的Neon。Neon的項目經理吳約晞解釋,之所以用「Neon」(即霓虹燈)命名,源於霓虹燈招牌曾經是香港街頭夜景,儘管很多都基於光污染而被拆除,但「霓虹燈」仍是不少人心目中的香港特色,團隊因而希望把這種舊標誌帶入新時代,延續香港的燦爛。有了Prism做「開荒牛」,Neon很有信心在下月舉行的新一輪香港賽中贏取香港代表權:「Prism面對升學壓力,都可以做得那麼好,我們的壓力比他們小,有什麼理由不去做得比他們更好?」

