黎智英自辯｜撰文想令人知社運和平非暴力 無意遊說外國制裁中港
撰文：安梓寧
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壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（22日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英在第三天自辯時，強調當時進行遊說工作，是要強調反修例運動和平和非暴力，他並未有遊說外國對中港政府實施制裁或封鎖，他亦否認撰寫的文章想煽動他人憎恨政府。黎又指，或有人對其文章持相反看法，但稱：「真理會在神的國度彰顯。」(Truth prevails in God’s Kingdom.)
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文章曾提及要得外國支持要不斷遊說
黎智英昨日自辯時，講及他在專欄「成敗樂一笑」發表的文章。辯方今早就另一篇黎撰寫的文章〈美國人想對我們說的話 〉提問，該文章於2019年10月刊登。黎在文稱：「要得到外國人支持，就要不斷遊說」。
遊說是要強調社運是和平和非暴力
律師問黎，遊說是什麼意思？黎回應指，遊說是要強調反修例運動和平和非暴力。他指文章反映其真正的想法，當中沒有敵意，亦沒有煽動的意圖。若有人對黎的文章持相反看法，他們有權選擇犯錯，並重申：「真理會在神的國度彰顯」(Truth prevails in God’s Kingdom) 。
否認想煽動人憎恨特區政府
辯方律師續問，黎當時進行遊說，是否要遊說外國對中港實施制裁或封鎖，黎否認，就控方指稱他想用該文煽動他人憎恨特區政府，黎亦否認。
由於黎智英需重看他所撰寫，涉及本案的12篇文章，黎准在法官不在場情況下， 於法庭內先閱讀，案件下午再續。
4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。
案件編號：HCCC 51/2022
黎智英案撮要
黎智英案・一｜用蘋果日報煽動制裁中港 推英文版望美政府支持黎智英案・二｜用重光團隊遊說國際制裁中國 達致「支爆」主張黎智英案・三｜與黎相關的主要人物 涉向泛民轉賬逾億（附名單）黎智英案・四｜張劍虹作供 講述蘋果日報由狗仔隊變反共報章經過黎智英案・五｜張劍虹作供：黎深信外國勢力能保護 無得退要去盡黎智英案・六｜辯方盤問張劍虹質疑推卸責任 張強調黎下編採指示黎智英案・七｜陳沛敏指示報道要令運動持續 記者如帶動機去報道黎智英案・八｜陳沛敏指黎堅持一人一信運動 稱不能再裝聰明小心黎智英案・九｜辯方指蘋果享編採自由 陳沛敏：黎生唔出聲都係嘅黎智英案・十｜主筆楊清奇指黎既慷慨又殘忍 想留下要聽指示黎智英案・十一｜楊清奇形容蘋果鳥籠自主 李宇軒講述眾籌登報黎智英案・十二｜李宇軒等成立重光團隊 見美議員望其政府做啲嘢黎智英案・十三｜李宇軒曾商流亡政府 參與對華政策跨國議會聯盟黎智英案・十四｜陳梓華指黎想傳話叫勇武克制 甚至想主導國際線黎智英案・十五｜陳梓華指黎曾指國安法雷聲大雨點小 被捕屬好事黎智英案・十六｜陳梓華否認作假證博減刑 周達權批款如橡皮圖章黎智英案．十七｜警員提及與張劍虹經過 庭上播黎被捕前訪談節目