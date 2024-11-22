黎智英自辯｜撰文想令人知社運和平非暴力　無意遊說外國制裁中港

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（22日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英在第三天自辯時，強調當時進行遊說工作，是要強調反修例運動和平和非暴力，他並未有遊說外國對中港政府實施制裁或封鎖，他亦否認撰寫的文章想煽動他人憎恨政府。黎又指，或有人對其文章持相反看法，但稱：「真理會在神的國度彰顯。」(Truth prevails in God’s Kingdom.)



黎智英否認他在專欄撰文是想遊說外國對中實施制裁或封鎖。(資料圖片/盧翊銘攝)

文章曾提及要得外國支持要不斷遊說

黎智英昨日自辯時，講及他在專欄「成敗樂一笑」發表的文章。辯方今早就另一篇黎撰寫的文章〈美國人想對我們說的話 〉提問，該文章於2019年10月刊登。黎在文稱：「要得到外國人支持，就要不斷遊說」。

遊說是要強調社運是和平和非暴力

律師問黎，遊說是什麼意思？黎回應指，遊說是要強調反修例運動和平和非暴力。他指文章反映其真正的想法，當中沒有敵意，亦沒有煽動的意圖。若有人對黎的文章持相反看法，他們有權選擇犯錯，並重申：「真理會在神的國度彰顯」(Truth prevails in God’s Kingdom) 。

否認想煽動人憎恨特區政府

辯方律師續問，黎當時進行遊說，是否要遊說外國對中港實施制裁或封鎖，黎否認，就控方指稱他想用該文煽動他人憎恨特區政府，黎亦否認。

由於黎智英需重看他所撰寫，涉及本案的12篇文章，黎准在法官不在場情況下， 於法庭內先閱讀，案件下午再續。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要