黎智英自辯｜設英文版為打破《南早》壟斷　外國代港發聲不屬干預

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（22日）下午在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。黎智英自辯時稱推出《蘋果》英文版，希望外國讀者替香港發聲，外國政要因此回應他們的訴求，透過外交渠道向中國政府表達，他認為此舉不屬干預香港事務。他又指，《南華早報》不報道中國的負面新聞，他想利用因疫情而引起的反中情緒，提供《南早》不報的負面消息，從而打破《南華早報》在英文報章的壟斷。



黎智英稱望外國代港人發聲並不屬干預。(資料圖片)

黎智英指《南華早報》不會報道中國的負面新聞。（資料圖片）

黎智英稱他2020年6月，推出蘋果日報英文版，想打破《南華早報》的壟斷。（資料圖片）

專欄作家馮晞乾提議推英文版

辯方展示專欄作家馮睎乾於2020年5月發表的文章〈不撐蘋果的一百萬人〉，當中提議《蘋果》可推英文版。黎智英庭上指，當時向馮稱其提議不錯，並於同日在WhatsApp開設英文版群組「English News」。此外，他亦在訊息中向助手Mark Simon表示，推出英文版可提供機會，爭取美國人或其他國家的人支持，包括財政上和政治上的支持。

望外國發聲不屬干預香港事務

黎稱，財政上的支持是指外國讀者訂閱《蘋果》英文版。至於政治上的支持，他指外國讀者為香港發聲，該國的政要會回應他們的訴求，然後透過外交渠道向中國政府表達。被問及是求尋求外國干預香港事務時，黎說：「若為香港發聲也屬干預，那就是干預，但我不認為為香港發聲屬干預。」

提供南華早報看不到的中國新聞

辯方繼而展示黎智英在「English News」中的訊息稱：「我越想越覺得英文版應該看重大陸新聞、專題和文章花絮等。在疫情肆虐後掀起的反中情緒，這些是美國人最需要看....我們的目標是提供外國人在南華早報看不到的中國新聞，打破南早在這方面的壟斷。」

指南早不報中國負面新聞

黎續指疫情引起了反中情緒，他想利用這情緒報道中國的負面新聞，從而打破《南華早報》的壟斷，指該報不報道中國的負面新聞，如有關內地經濟的負面消息。黎舉例指內地也有示威遊行，但《南華早報》從不報道。法官杜麗冰則指，香港也有另一份英文報章《英文虎報》，黎直指該報「無用(useless)」，會抄襲其他媒體的新聞，又指在香港具規模的英文報章，只有《南華早報》。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供