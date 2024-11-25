中環奪命電梯｜工程師：維修時電梯設停運裝置　意外或涉人為因素

早前中環發生奪命工業意外，一名18歲電梯學徒維修扶手電梯時意外跌落扶手電梯入口處的坑槽，被困一小時後死亡。電梯公司香港區總經理張年生今日（25日）接受電台節目電話訪問時表示，機電署對全港所有電梯、不論年代或種類均有實施安全規範，不排除是次意外由人為造成。



張年生表示，由於電梯的安全機制充足，他認為或有人按下長電線而造成意外，事件屬人為成分較多。（網上圖片）

張年生接受香港電台訪問時表示，扶手電梯設有安全裝置，當維修人員打開乘降板或機器部件擋板，扶手電梯本身設有斷路器會自動暫停電動機。

他指，人員展開維修的時候如要啟動檢查，需要使用雙手同時按住俗稱「老鼠尾」的長電線，而扶手電梯亦會以慢速運行，而且啟動該裝置時，操作人員需要檢查電梯範圍內是否有工作人員逗留，要確定範圍內無人後才可啟動。

中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

除了扶手電梯本身設有的機制，張年生表示，電梯維修最少需要2人，其中一名必須是有牌，也就是註冊成為升降機/ 自動梯工程人員的技術員，而另一位則有沒有註冊均可。

一般的維修工序亦由主事者指派人員，按其經驗和能力委派工作，死者有兩年經驗、屬有一定資歷，而維修人員均身穿及佩戴安全帽、安全鞋以及安全繩。張年生指，由於電梯的安全機制充足，他認為或有人按下長電線而造成意外，事件屬人為成分較多。