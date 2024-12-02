本地研發手術機械人獲批發售　獲數間醫院洽購　助減一半手術時間

由本地初創公司研發的手術機械人，今年獲國家藥品監督管理局有關批准，可於內地及香港市場發售。公司創始人歐國威表示，目前已獲本港數間公私營醫院合作邀請，料簽完訂單後即可投入服務。他指，使用手術機械人可縮短部份手術約一半時間，相信有助紓緩香港醫療資源緊張情況。



兩地完成200場臨床試驗

本地初創公司康諾思騰，自2019年起研發手術機械人，該機械人可應用於泌尿、結腸、上消化道等外科手術。公司創始人歐國威表示，已在香港及内地完成超過200場臨床試驗的真人手術測試，結果均理想，現已得到國家藥品監督管理局有關批准，並收到本地數間公私營醫院及醫學院的購買意向，公司正在與其商討訂單，料簽完訂單後即可投入應用。

手術機械人由3部分組成，包括兩個醫生操控枱、一組機械臂系統及一個視像車。醫生透過操控台觀察病人開刀位置的立體影像，並透過兩個操控杆操作機械臂，從而做手術。視像車則設屏幕，實時顯示手術情況。

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售價較外國平一半 提升手術精準度

歐國威表示，整個機械人牽涉超過1.3萬個零件，均由該公司研發，並在深圳生產，故其製造成本相對便宜。問及具體生產成本，他指現時不便透露，但指是「一個好客觀嘅數字」，甚至可以較向國外購買便宜一半，不過他表示「都要睇整體市場反應。」

此外，歐國威稱，使用手術機械人可提升手術精準度，並減少手術時間。他解釋，傳統微創手術的工具較筆直，靈活度低，而機械臂則可多角度移動，容易操作。他以前列腺微創手術為例，指傳統手術至少需3至4小時，惟使用機械人則只需1至2小時，相信可以提升手術效率，變相增加手術量。

他並指，機械人的操控台可容許醫生遙距操作手術，方便資深醫生參與更多微創手術，期望可縮短病人輪候手術的時間。

除醫院外，亦有本地醫學院向公司表示合作意願。歐國威指，機械人可記錄醫生操刀時的力度及動作，以及面對不同情況時的應對等，供其他實習醫生或醫學生參考學習，相信有助人才培訓，減少人才流失對本地醫療的影響。