黎智英自辯｜否認曾言培養「攬炒巴」當政治明星　指說法荒誕可笑

壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力案，黎今午（28日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）作其第六天自辯。黎繼續反駁從犯證人陳梓華的口供，對於陳指黎提出「支爆」概念，及想培養「攬炒巴」劉祖廸成「政治明星」，黎一概否認之餘，反指「支爆」是劉提出，他當時還問劉這是甚麼意思，又指捧劉為「政治明星」的說法荒誕可笑，並稱若有人這樣提出，不是無知，便是自大。他又否認叫劉帶領其攬炒團隊接棒，黎稱不會瘋狂至想出如此瘋癲的東西，又質疑制裁和封鎖如何足以推翻中共，並說：「這是荒唐也不足以形容。」



黎智英質疑制裁和封鎖足以推翻中共的說法，是荒唐也不足以形容。（盧翊銘攝）

話語權不是其用語

承接早上的辯詞，黎智英下午提到第四次與陳梓華會面，黎稱已不記得對話內容。就陳稱黎認為年青人在國際線上搶奪話語權。黎否認曾說這話，並指「話語權」不是其用語。

黎智英稱當時不知陳梓華(圖)等人進行國際遊說。(資料圖片)

黎智英否認曾言想培養「攬炒巴」劉祖廸成政治明星，並指這說法荒誕可笑。（路透社）

黎稱不知陳等人參與國際遊說

黎續提到2020年1月在台灣和陳梓華及「攬炒巴」劉祖迪（下稱：劉）等見面。他指會面約1個半小時，他講及勇武派欠領導，他們亦有討論如何協助在理大被捕的示威者等。惟黎指會面時沒有討論國際遊說工作，他亦不知道兩人參與國際遊說。

培養劉祖廸當政治明星說法荒誕可笑

就陳供稱，黎智英當時想培養劉祖廸當「政治明星」，並可在生活上資助他1萬英鎊。黎形容說法荒誕可笑，指相關環境難以控制，若有人提出培養他人成為「政治明星」，不是無知，便是自大。

黎智英稱不知陳方安生與佩洛西早年已認識。(資料圖片)

不知陳方安生與佩洛西早年已認識

對於陳指黎建議認識「枱底人」，又舉例前政務司司長陳方安生與時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）早年認識，他們成為高級官員後，這種關係就變得很「有用」。黎否認曾這樣說，更指從不知道陳方安生與佩洛西早年已認識。

否認曾提出支爆 反問劉是甚麼意思

黎否認曾提出「支爆」，反指是劉發言時提及，黎當時更反問劉這是甚麼意思，黎亦有發表其意見，指中國會監控人民，使用的資源較其他國家多。黎指劉對中國有其想法，劉當時亦有預測中國的經濟問題。

制裁推翻中共的說法是荒唐也不足形容

對於陳梓華亦指黎曾說他們這一代未必可實現推翻中共，望劉能帶領的攬炒團隊接棒。黎直言：「我不會瘋狂至想出如此瘋癲的東西。」他質疑制裁和封鎖如何足以推翻中共，認為此說法是：「荒唐也不足以形容。」

黎智英稱有叫美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）制裁針對官員，不是中國政府。（Reuters）

黎智英指民進黨前主席施明德是革命家，但指革命不一定暴力。（聯合報資料圖片）

向蓬佩奧提及制裁官員不是中國政府

黎強調，港人應和平示威，站在道德高地，便會得到國際支持，避免中國損害香港的自由。若有龐大的國際支持，中國政府亦會考慮。他又同意國際支持，等同國際遊說。被問及他在美國會見時任副總統彭斯和國務卿蓬佩奧，是否屬國際遊說？他稱是，又承認向蓬佩奧提及制裁是針對官員，不是中國政府。

施明德是革命家 但革命不一定用暴力

此外，黎在陳梓華的訊息中表示可安排約見施明德。他指，施是一名革命家，曾任民進黨主席，亦帶領對抗國民黨。黎補充，革命不一定使用暴力。

黎智英又否認「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)、美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham），及他的助手Mark Simon是其代理人。法官杜麗冰問黎是否有透過Mark Simon安排，和時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧見面，黎否認，並稱相信是美國白宮的人安排，然後透過Mark Simon聯絡他。他又指，透過Mark Simon認識華府專家惠頓(Christian Whiton)，並聘用惠頓為顧問，介紹美國議員讓他認識。

黎智英否認Mark Simon是其美國的代理人。（路透社資料圖片）

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供