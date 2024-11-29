今日新聞8分鐘｜寶勒巷縱火案疑犯落網｜女子疑不滿被提失婚斬妹

12.1起深圳居民赴港旅遊一簽多行 珠海居民明年赴澳旅遊一周一行

經國務院批准，中國出入境管理局決定，12月1 日起深圳市實施旅遊「一簽多行」，深圳市戶籍居民和居住證持有人，在一年內可不限次數往來香港、每次在香港逗留不超過七天。

自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注。在1年內的每周可前往澳門一次，每次在澳門逗留不超過7天。橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。

筲箕灣男偷$12陀螺 店主上載CCTV狠批 警拘42歲男疑另涉3案

筲箕灣發生店舖盜竊案。有店主在網上社交媒體上載一條閉路電視影片，顯示本月25日下午2時許，一名男子走到南安街一間文具店外，偷取貨物後離開，店主批評「一出手就擸咗兩個（陀螺），6蚊一個你都偷」，引來各界討論。

警方回覆指，已就事件展開調查，並於昨日（28日）拘捕一名42歲男子。此外，被捕人亦疑與較早時另外3宗區內盜竊案有關。

有片｜深圳灣拖頭自焚陷火海 司機泊車僅5分鐘 撲火無果慘燒傷

深圳灣口岸有拖頭貨櫃車起火。今（28日）午3時50分，一輛拖頭在深圳灣口岸貨車輪候區內，突然起火，冒出大量濃煙。58歲男司機嘗試用滅火筒撲救，惟救火不成，雙手及頸部亦被燒傷，由救護車送往屯門醫院治理。最後消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，初步相信起火原因無可疑。

車cam直擊｜柴灣私家車避切線城巴撞跌電單車 波及遛狗女與愛犬

網上流傳一條「車cam」影片，片段中顯示的記錄時間及日期為昨日（28日）晚上8時31分。就片段所見，一輛私家車沿柴灣道中線上斜，駛過阿公岩道燈位後，司機打燈切入慢線，當時中線有一輛路線8X的城巴，正駛往小西灣藍灣半島總站，車長同樣打燈，打算由中線切入慢線，疑準備埋站方便乘客上下車。

有片︱粉嶺貨倉起火一度傳爆炸聲 男工人二級燒傷送院治理

今日（29日）早上約11時半，粉嶺坪輋孔嶺北村一個貨倉起火，一度傳出爆炸聲，多人報案求助，消防接報派出一條喉及一隊煙帽隊灌救。據報火場面積約50米乘20米，一名60多歲貨倉男工人燒傷，他清醒送往沙田威爾斯親王醫院治理。現場消息指，傷者工作期間，疑關閉一個機器的電箱時發生爆炸，臉部及手腳二級燒傷。

大嶼山前梅窩滅火輪碼頭邊樁木起火 消防迅即救熄無人傷

大嶼山發生火警。位於梅窩渡輪碼頭旁的前消防滅火輪碼頭，於周五（29日）凌晨5時許，其碼頭邊的樁木突然起火。就讀者提供片段可見，火勢頗猛烈，所幸其垂直沿樁木焚毀，未有波及其他地方。

樂富邨中年姊妹爭執 家姐斬傷細妹後腦 疑不滿提及失婚戳到痛處

樂富邨發生倫常斬人案。今日（28日）晚上約8時11分，警方接獲報案，指宏逸樓一單位內，有兩姊妹因事爭執，胞姊持刀向對方施襲；細妹後腦中刀浴血，幸保持清醒，由救護員送往伊利沙伯醫院治理。事後警員持盾調查，以涉嫌「傷人」拘捕施襲女子，她其後亦報稱不適送院。警方檢獲一部手提電話、手袋及圍巾等證物。

消息稱，被捕女子姓鄧（55歲），與丈夫離異後，與兩名女兒同住上址逾20年，由於患有椎間盤突出，不時腰痛不適，其胞妹每月會上門探望兩次。事發時，胞妹探望時疑言談間提及家姐離婚等話題，有人怒極持菜刀施襲；胞妹中刀後，負傷衝出走廊求救。被捕人的兩個女兒見狀亦報警求助。警方現正調查血案因由。據知，被捕人於2024年8月起有情緒問題。

1997年寶勒巷卡拉OK縱火17死｜通緝犯陳惠良內地落網 已押送回港

1997年1月，尖沙咀寶勒巷一間卡拉OK發生轟動一時的縱火案，釀成17死13傷慘劇。案發後警方鎖定7名疑犯身份，事發後一個月拘捕4人、及至2008年再拘捕一人；餘下兩人一直在逃，警方懸紅40萬元追緝兩人。

其中一名被通緝疑犯、現年52歲的黑幫男子陳惠良（綽號「眉眉」），潛逃多年後早前終在內地落網，已被押送回港。換言之，案中只剩疑犯陳福清（綽號「亞清」）仍未落網。

商界簽北都意向書 互簽協議額千億 鄭雁雄：工商界應當好局中人

多間本地地產商、商界及國企巨頭代表今午（29日）齊集政府總部，在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等人見證下，分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，之後再分批上台簽署與北部都會區發展有關的「項目參與書」。

中聯辦主任鄭雁雄致辭指，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，北都是創科產業主陣地，香港工商界應該投身北都創科發展，發展新質生產力，假以時日就可以有一流企業，為香港經濟提供更多活力。李家超致辭亦指，北都發展為香港帶來無限機遇，需要社會各界投入，鼓勵商界從多方面參與土地發展，包括承投土地，修訂土地契約等。

多間企業代表先上台參與簽署「支持及參與北都」意向書，包括長江實業、新地、會德豐地產等，之後不同企業分組互簽「項目參與書」，當局指，今日企業已經簽署32項合作協議，總投資金額超過1000億港元。

01直擊｜深圳地鐵13號線一期擬年底通車 呢個出口百米直達深圳灣

連接深圳灣口岸的深圳地鐵13號線一期南段已經通過工程驗收，計劃於年底通車。香港01記者今日（28日）到後海站及深圳灣口岸站參觀，看看工程進度、列車和車站有何特色。