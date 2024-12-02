HK Express「行刑架」革新　港人乘客終一試通過　台灣客仍險卡關

HK Express香港快運使用直向量度架量度乘客登機行李尺寸，不少乘客遇到「卡住」未能通過，甚至被要求付費轉托運行李，量度架被戲稱為「行刑架」。HK Express今日（2日）革新量度架，由原來打直設計改為打橫，不過尺寸及重量限額維持不變。



《香港01》記者下午到機場視察，有乘客得聞消息即試試新「行刑架」。有港人稱之前曾失敗慘遭「行刑」，但今次試新量度架後成功放入，讚航空公司願聽意見。「行刑架」聲名遠播，有台灣旅客稱有聽過此事，今日上前試新量度架，一度未能放入行李架以為要支付額外費用，多次努力才能放入，虛驚一場。



香港快運今（2日）起全面革新量度架，由原來打直放設計，改為打橫。（林遠航攝）

已全面轉用新量度架 由直放改橫放

HK Express即日中午起革新量度架，由原來直倒設計改為橫倒，而手提行李的尺寸及重量限額維持不變。快運指，改動是為了令乘客更便捷地在登機櫃台和登機閘口檢查行李尺寸，並提高登機程序的效率，幫助乘客更輕易快捷地放入及取出手提行李，新的量度架即日起於香港快運所有營運的機場應用。

港客聽消息特來測試 乘客讚願聆聽意見

《香港01》記者今日下午到香港機場的快運登機櫃位視察，現場兩個行李架已改為打橫的全新設計。不少外地旅客對新更動未有留意，但就有香港旅客特意試用新量度架，嘗試新設計下是否能放入自己的行李篋。

港人黃先生表示，其行李篋早前因車輪被卡住，未能成功通過「行刑架」測試，無法放入舊量度架，幸好航空公司地勤批准其帶上飛機。為免事件再發生，他稱今次會將行李篋寄艙，但今日在網上得悉有新量度架，故前來一試「實測」，最終成功放入架內「覆桌」，量度架甚至仍不少空間，讚賞HK Express願意聆聽乘客的意見是好事。

台灣客對「UO行刑架」早有耳聞 險放不入新量度架

「行刑架」聲名遠播，來自台灣的遊客何先生剛結束香港旅程，準備坐HK Express航班返台灣，他稱來港前已有聽聞該航空公司會用量度架檢查行李尺寸，不過對來港前仍使用的舊式直立量度架沒有印象，因為當時地勤人員僅量度了行李重量，大小則靠目測。

他今日在記者者邀請下嘗試將行李放入量度架，其硬身行李篋尺寸與量度架「岌岌陷」，底部的車輪一度卡住，最終將行李篋左右倒轉，才成功放入量度架。何先生指眼見未能將行李放入量度架時，的確有一點害怕，之後才鬆一口氣。

他續稱，若最終未能放入行李架而被要求付費轉托運，雖然會照常付款，但下次會考慮轉乘其他公司。

台灣遊客何先生表示，有聽聞過快運會在乘客上機前量度行李。（何頴賢攝）

HK Express今年5月更改行李政策，乘客若帶手提行李上機，須購買「隨心飛」或「經濟飛」，並須嚴格跟從其尺寸及重量規格。航空公司要求乘客上機前，需在登機閘口將行李篋放入行李尺寸量度架，確保合規，若未能放入，需要付費轉托運行李。

當時使用的直立量度架，由於設計問題，有乘客的行李即使符合要求，也未能放入，引來大批乘客不滿。有乘客甚至將未能放入快運量度架的行李篋，測試放到其母公司國泰航空的量度架上，發現能成功放入。