HKExpress夥順豐香港辦機場行李送遞服務　首件行李$180推限時9折

香港快運HK Express宣布與順豐香港合作，推出機場行李送遞服務，從市區到機場，市民預約後，順豐人員會安排專人上門收取行李，並送達至機場等候領取；抵達香港的旅客，也可預約此服務，在機場行李行李寄存及運送櫃檯託運行李，並將行李送達指定地點。快運稱，服務全年無休且覆蓋港九新界大部分地區。



香港快運HK Express宣布與順豐香港合作，推出機場行李送遞服務。（資料圖片）

快運表示，預約服務後，順豐香港將會安排專人上門收取行李，讓大家可輕裝上陣，行李將會安全送達香港國際機場等候領取；至於抵達香港的旅客，亦可預約服務，在香港機場的行李寄存及運送櫃檯託運行李，之後順豐香港將會把行李安全送達指定地點。

據順豐網約，該服務首件行李費用為180元，之後每件120元，每件行李不可超過航空公司行李重最限額。快運稱，機場行李送遞服務全年無休，覆蓋港九新界大部分地區，現時透過快運網站立即預約可享9折的優惠。