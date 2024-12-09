貨車超速撞壆翻側　同居一月女友被拋車外壓死　司機認危駕囚21月

貨車司機與同居一個月的18歲女朋友一起送貨，疑因超速兼超載，途中失控撞壆翻側，女友被拋出車外後，被車壓住身軀當場死亡。司機早前承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今（9日）於區域法院判刑。法官指，駕駛者對道路安全有重大責任，加上案發時的道路繁忙，司機無考慮到女朋友以及其他道路使用者的安全，判決被告22個月監禁，考慮到事件對被告造成衝擊，減刑至21個月，取消所有駕駛執照5年，並需要自費參與駕駛改進課程。



被告文俊基（26歲）承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2022年11月19日，在屯門公路在屯門公路一個燈柱附近危險駕駛輕型貨車，導致張尉彤死亡。

被告文俊基意外後能自己爬出車廂，並有送院治理。(資料圖片)

女死者張尉彤意外時僅18歲，與被告文俊基僅同居一個月便發生意外並陰陽相隔。(資料圖片)

被告文俊基當日駕駛的貨車翻側，並把與他同居一個月的女友也壓死。(資料圖片)

+ 2

官認為被告未如實相告意外實情

法官周燕珠判刑時指，事發路段限速50公里，被告當時車速達70公里，屬超速駕駛。她質疑被告對意外起因沒有如實相告，因為事發現場有一條劃痕，質疑當時沒有足夠的距離讓貨車轉換行車線，導致其高速轉向，而令意外發生，而非僅因為被告聲稱的望油錶而分心。

判刑要考慮女方家屬所受悲痛

周官又指出被告雖然已經得到女友母親的原諒，不過判刑時亦應考慮女方家屬所承受的悲痛，加上被告高速駕駛起載的貨車，量刑以2年9個月為起點，判決被告22個月監禁，考慮到事件對被告造成衝擊，因此減刑1個月，最後刑罰為21個月監禁，取消所有駕駛執照5年，並需要自費參與駕駛改進課程。

意外時剛與女友同居一個月

辯方早前求情時透露，案發時被告剛與女友開始同居約一個月，兩人關係正踏入新階段，突然發生令人心碎的意外，導致一對愛侶陰陽相隔，實在無法想像被告面對的創傷。女友的母親已原諒被告，並一直有陪同他出庭應訊。

女友被車斗壓住當場死亡

案情指，事發日上午約11時57分，被告駕駛一貨車並載著中式餐廳枱布，其女友亦是車上乘客，他駛經青山公路近藍地迴旋處時突然失控撞壆，最後翻側。女友被拋出車外，並被車斗壓住，當場死亡，其死因是身體多處受傷。

意外時車速每小時70公理

在救援人員到場時，被告在貨車旁說：「我當時望咗眼油錶，見冇油就分咗心，撞咗埋去。」他警誡下稱，事發時他駕車沿屯門公路行駛，車速約為每小時70公里，期間曾低頭查看錶板，貨車就失控撞壆。事發時路面乾燥，道路繁忙。驗車結果顯示，貨車當時超載3.6%。

案件編號：DCCC1082/2023