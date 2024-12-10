黎智英自辯｜美前領事郭明瀚曾在群組提壓制港府　李柱銘即日退谷

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（10日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十四天自辯。他透露，和助手Mark Simon、李柱銘和美國前駐港總領事郭明瀚(James Cunningham)有一個WhatsApp群組。在《國安法》生效後，郭明瀚在群組提及，想方法對中國造成制肘，又指可發起國際性的抗議運動，以壓制香港政府，黎回覆指這做法違反《國安法》，李柱銘亦表贊同後退出群組。黎解釋，李認為該對話屬警號，覺得留在群組危險，因此退出。



黎智英曾在群組提若談壓制或違國安法。（資料圖片）

黎智英指李柱銘在該次討論後，李即日退出群組，或也曾叫他離開。（梁鵬威攝）

黎智英指郭明瀚（James Cunningham）是其好友，他沒退出群組因不想做出不禮貌的事。（美國國防部圖片）

黎曾在群組提這涉勾結外國勢力

黎智英作供時講及，和助手Mark Simon、李柱銘和美國前駐港總領事郭明瀚(James Cunningham)有一個WhatsApp 群組。於2020年7月9日，郭明瀚在群組稱：「讓我們研究以其他方法，如何對中國造成制肘(How to limit PRC)」。他在另一個訊息稱，可發起一個國際性的抗議運動，以壓制香港政府和保安部門。黎回覆該這屬勾結外國勢力，在《國安法》下屬嚴重罪行，又稱：「我們不能和它有聯繫」。李柱銘贊同黎的說法。李和郭明瀚之後繼續討論《國安法》會否被擱置，李同日退出群組。

郭是好友無退組因不想無禮

黎指，李柱銘認為該話題屬警號，覺得留在群組危險，因此退出群組。辯方大狀問為何黎不退出，稱稱郭明瀚是其好友，不想做出無禮的事。黎及後向Mark Simon發訊息，指李柱銘離開群組的做法屬太謹慎，又指應繼續保留群組。黎又指，李柱銘或曾致電他著他退出群組。

黎稱該群組於2019年6月由郭明瀚開設，讓黎智英等人就反修例運動、《國安法》提供其見解。辯方問，此群組是否用於勾結外國勢力，黎否認。

有些訊息疑未能刪除

黎智英及後向Mark Simon傳送訊息，指刪除該群組的所有對話，認為應改為使用應用程式Signal聯絡，同時設定訊息在發布後1小時消失。被問及為何現時仍可以看到該到訊息，黎指或未能成功刪除訊息，他在該訊息亦曾指：「我的WhatsApp有些不尋常」。

國安法後有員工擔心會墮法網

黎亦講述和《蘋果》員工在工作平台Slack的對話，包括有員工稱在《國安法》生效後，擔心會不小心墮入法網，亦有部分財經專欄作家因擔心而擱筆。時任總編輯羅偉光列出多點，包括為被捕的員工設24小時支援熱線、和專欄作家使用Signal溝通，辯方問是否飯盒會時討論該些事情，黎指不記得，但認為有該些紀錄，相信曾在會中討論該等事宜。

認為國安法摧毀香港所有自由制度

辯方問黎撰寫的文章〈從荒蕪到瀪榮 再墮封建懸崖〉，文中提到：「祖國終於讓我們嚐到活在共產主義制度下的滋味，國安法攬炒式讓我們真正回歸祖國的懷抱。」黎解釋，《國安法》摧毀香港所有的自由制度。

黎智英作供時提到他自幼在內地生活，見中國經濟過去40年發展迅速，但政治上仍屬恐怖。

中國經濟發展但政治上仍屬恐怖

辯方問，黎是否認為在共產主義下生活恐怖，黎稱是，又稱他年幼時在內地生活，當時很窮，香港則很吸引，因此來港。他同意中國的經濟在過去40年發展迅速，但政治上仍屬恐怖。就控方指該篇文章意圖令人憎恨中央政府，黎否認有此意圖，強調他只是表達認為屬真實的事情。他心中並沒有憎恨。

提集中營只是比喻

文中提及：「難保以後不會有電子監控和關住百萬人的集中營」和「今日國安法將香港變成毫無法治的集中營」。黎強調「集中營」是比喻，解釋在電子監控下和集中營，都是被監視。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要