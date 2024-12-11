黎智英自辯｜以為《國安法》只為達致平息抗爭　黎認當時想法天真

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（11日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十五天自辯。黎提到《國安法》生效後，他在公司舉行「飯盒會」前收集同事的疑問，有同事擔心國安法後官方會用「宣揚」、「煽動」等亂扣帽子，亦有記者提到以前報道曾用「狗官」形容時任汕尾書記鄭雁雄，日後是否不能再用同類標題等。經討論後的結論是，他叫同事憑良心及跟新聞去做，亦有叫同事不用過於害怕，但要謹慎。



黎稱他當時仍認為若《國安法》達致平息抗爭的震攝效果，當局是不會用的，然而這只是他一廂情願的相法，亦是天真的想法。



黎智英稱在《國安法》效後的「飯盒會」後，有著同事不用過於害怕，但要謹慎。(資料圖片)

飯盒會前有同事就國安法提問

黎智英下午作供時，講述於2020年7月17日舉行的飯盒會。辯方展示7月16至17日，在工作平台「Slack」的紀錄，顯示多人提出有關《國安法》的問題。其中有副刊版的記者在訊息稱，國安法可用「宣揚」、「煽動」、「挑動仇恨」等亂扣帽子；兩岸版的記者則指，該版的同事想知道日後再發生類似烏坎村的維權事件，會否再派人前往採訪。該記者亦指，《蘋果》當年罵時任汕尾書記鄭雁雄為狗官，鄭已任國安署長，日後可否再使用相類標題。黎當時回應，會在飯盒會時討論。

黎叫同事不用過於害怕但要謹慎

辯方繼而展示該次飯盒會後的總結，當中列出討論的數個重點，包括「字眼可作酙酌，國安法紅線模糊，跟自己良知，新聞原則去做」、「不用過於害怕，但要謹慎」和「除了加開法律講座予不同崗位同事，可找有與國安交手經驗同事分享」。就「可找有與國安交手經驗同事分享」，黎解釋，可能是指曾經被警方國安處聯絡的同事。

覺得國安法侵示威和集會自由

黎亦講及由他撰寫，於同月19日在《蘋果》刊登的文章〈時間就是武器〉。文中稱：「遊行集結是我們應有的憲法權利，但是在今日國安法凌駕法律的專橫下，我們以後遊行示威，能得到警方不反對通知書的機會不大」。黎認他覺得《國安法》侵犯示威和集會自由，以往會遊行的人，都不再上街。辯方大狀指，該年7月1日仍有遊行，黎亦有到銅鑼灣的民主黨街站，黎指該年的遊行人數不多。

認為國安法凌駕基本法

黎又指，《基本法》列明港人可享示威和集會自由，他亦知道《國安法》有相關條文，稱會保障相關自由。惟黎認為《國安法》凌駕《基本法》，遊行集會的自由不會受保障。法官杜麗冰問黎當時有否閱讀《國安法》，黎稱有。杜官續指，《國安法》沒有指會剝奪相關保障，黎同意，但強調不相信《國安法》聲稱會保障示威和集會自由的條文。

黎智英稱當時以為當局達致目的後不會用《國安法》，是一廂情願及天真的想法。(資料圖片)

望運動繼續是一廂情願的想法

此外，文中亦稱：「我們以後抗爭行動只好化整為零，以不同的行動不同的形式，集腋成裘的方式爭取抗爭的力量」。黎解釋，他希望該運動以不同方式繼續進行，但這只是他一廂情願的想法，從來都沒有發生。

重申文章是推測而非呼籲制裁

文中續指：「國安法掀起國際政府的反彈前所未有，最後國際對中國的制裁會比當年六四更有過之而無不及。」辯方問黎是否呼籲外國制裁，黎否認，指當時只是推測將會發生何事，而非鼓吹任何事。

以為當局平息抗爭便不會用該法例

該文又指：「最重要的是要美國等西方國家看到，儘管有國安法，為的只是平息抗爭的震攝效果，卻是按法不動的，讓他們放緩制裁等懲罰措拖，不要給水深火熱的習近平再添麻煩。」黎指當時認為《國安法》達效平息抗爭的震攝效果，當局便不會使用該法例，是他一廂情願的想法，也是天真的想法。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要