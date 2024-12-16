襲擊醫護人員去年增18%　半數要報工傷　最高風險部門非急症科

醫管局公布2023年工作間暴力個案總數為876宗，較2022年升近18%，當中約一半的醫護人員需報工傷。最高風險部門頭三位依次為內科及老人科、精神科及急症，並以前線接觸病人的醫護人員為主。



醫管局指，大部分工作間暴力個案均與病人期望落差有關，包括輪候時間長、處方藥物、治療方案及轉介方案與預期有落差。因此局方會區分高風險部門員工及一般員工，作不同的預防措施應對。不過最期望醫護人員與病人相互尊重、積極溝通，建立良好醫患關係。



醫院管理局工作間暴力工作小組主席林成傑（左）指大部分工作間暴力個案均與病人期望落差有關。（醫管局提供圖片）

439宗個案要報工傷 有34宗施襲者被定罪

在2023年間，醫管局共錄得876宗工作間暴力個案，較2022年的745宗，升近18%；涉及工傷個案有439宗，佔約一半。因工作間暴力被定罪個案有34宗、檢控個案為38宗。被問及數字上的升幅，醫院管理局工作間暴力工作小組主席林成傑解釋原因眾多，其中一個原因可以是醫護人員的認知提高，同時管理層亦鼓勵同事上報。

醫暴個案多源於與病人落差期望有落差

林成傑表示，涉及醫院工作間暴力最高風險部門首三位依次為內科及老人科、精神科及急症，並以前線接觸病人的醫護人員為主。他指，大部分工作間暴力個案均與病人期望落差有關，其中包括輪候時間長、處方藥物、治療方案及轉介方案與預期有落差。他續指，大部分工作間暴力案件都會由醫院或部門處理，但若案情嚴重，或涉及刑事成分，則會交由警方處理。

醫管局為高風險部門員工提供針對性訓練

林成傑指，醫管局會區分高風險部門員工及一般員工作不同的預防措施應對工作間暴力。他說，高風險部門員工會接受針對性訓練，如逃脫技巧訓練、控制及約束技巧訓練等。他續指，醫管局每年亦會有工作間暴力演習，讓不同部門同事都能學習如何應對工作間暴力。他又期望，醫護人員與病人相互尊重、積極溝通，建立良好醫患關係。

董梓光：醫管局對工作間暴力零容忍

新界西醫院聯網工作間暴力項目主任董梓光指，醫管局對工作間暴力採取零容忍的態度，「零容忍嘅意思唔只係追求數字嘅小，而係每一單嘢都唔會由佢就算，或者（覺得）小小唔緊要，預咗㗎啦」。他表示，醫管局會認真處理及分析每一宗案件，並從中學習，令工作間暴力發生次數減少，提高員工上班的安心程度及病人的滿意程度。

董梓光表示，以所屬的新界西醫院聯網為例，會定期作檢討或風險評估，於每宗案例發生後，管理層均會分析事件發生的原因，又會到現場與相關同事了解情況，得出改善空間。他指，聯網會舉辦預防工作間暴力日，透過互動工作間暴力演習及嘉賓分享，讓同事了解如何應對工作間暴力。他又說，聯網有提供前臂保護套及求助呼叫器等設備，期望減低工作間暴力的發生次數。

董梓光指，從今年開始，聯網不只在工作間暴力發生後才提供心理支援；改為邀請於同一地方工作的同事以小組形式見情緒支援專家，分享工作期間遇到的病人以及處理方式，務度令他們放低負面情緒。董梓光期望，醫護人員與病人能互相體諒，減低工作間暴力的發生次數。