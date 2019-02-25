涉襲擊醫生護士　69歲廣華男病人被捕

廣華醫院有醫護人員遇襲。今（25日）午2時許，一名69歲譚姓男子在東華三院徐展堂門診大樓2樓專科門診部看病時， 涉嫌於大堂推撞醫生護士，造成一名33歲李姓男子及46歲元姓女子受傷，保安員趕至將其制服，警員接報到場後將其帶走。兩名醫護人員並無大礙，經檢查後已離開；至於涉案男病人則報稱不適，送到醫院急症室治理。案件仍在調查中。

醫院管理局發言人回應指，今午在廣華醫院專科門診發生的一宗懷疑襲擊醫護人員事件，造成一名醫生及一名護士受傷。院方已即時報警求助，並會全力協助警方調查。發言人表示，局方對事件表示極度關注，重申反對任何形式的暴力行為。醫管局對受傷的職員致以慰問，並會提供所需協助。

一名男子在東華三院徐展堂門診大樓2樓專科門診部看病時，涉嫌於大堂推撞醫護人員，一名醫生及護士遇襲。（魯嘉裕攝）

年內第二宗醫護遇襲

上月19日凌晨，廣華醫院亦曾發生醫護人員遇襲案。一名操鄉音的母親帶兒子看病，疑因等候時間太長，遂與急症室女護士爭執，初則口角繼而動武。該名母親涉嫌普通襲擊被捕，案件由油麻地分區人員跟進。

該名被捕的媽媽姓辜， 41歲，有一名念小五的兒子。當時他帶耳仔痛及喉嚨痛的兒子到廣華醫院求診，惟經分流後情況並不緊急，等候近一小時仍未獲醫生接見，故三番四次闖入診療室，大吵大鬧嚷着要其「寶貝仔」優先看醫生。一名45歲羅姓女護士見狀向其解釋，稱會盡量作出安排，惟竟被對方推跌墮地，手部受傷。

被捕辜小姐（右）及兒子（左）。（資料圖片）

出手為「教佢嘢」

「我叫佢快啲，我話個仔耳仔痛頂唔順，姑娘叫我出去，好多人等」，她指當時女護士回應「你個仔唔死得，又走得又郁得」。辜女士聽後無明火起，「姑娘你唔係咁講嘢嘛，唔係我唔會咁衝動，所以我鬧佢」。她表示，當時想拿護士戴著的名牌查看，但遭對方拒絕，繼而發生爭執。「唔知香港人唔可以掂人個牌，我想教佢嘢嘛，唔知用咩方法教佢」，其間辜女士疑用手推護士，但她堅稱自己沒有動手，反指對方扯斷其頸繩，又被護士踢了一腳。

駐院警員見狀，即上前制止並將該名母親拘捕，其後警車到場將其押走；受傷的護士則由同僚協助治理。據了解，辜女士在去年七月取得香港身份證，說話帶濃重鄉音。她指內地的急症室輪候時間短，只需半小時就能看病，但過往多次在香港看醫生，就試過輪候四小時。辜女士堅稱自己無辜被捕，「我真係冇打佢，佢講嘢令我太唔開心」。