固體廢物｜去年棄置量跌2.2%至397萬噸　膠袋棄置減17億個

環保署今日（19日）公布，2023年香港都市固體廢物棄置量為397萬公噸，即平均每日10,884公噸，較2022的11,128公噸年減少2.2%。隨政府在2022年尾調整膠袋收費計劃，上年膠袋棄置數字約為37.2億個，比前年的54.3億個，減少31.5%或17億個。



環保署今日公布2023年廢物統計數字，都市固體廢物棄置量連續兩年下跌，去年為397萬公噸，較2022年減少2.2%。（資料圖片/Reuters）

環保署今日公布2023年廢物統計數字，都市固體廢物棄置量連續兩年下跌，去年為397萬公噸，較2022年減少2.2%。當中塑膠減幅最大，為10.5%；整體廚餘減少3.4%；廢紙和金屬則分別減少3.2%和9.5%。而都市固體廢物人均棄置量為每日1.44公斤，按年下跌4.7%。

另外，政府於2022年年尾調整塑膠購物袋收費計劃，去年塑膠購物袋棄置量約為37.2億個，較前年減少17.1億個、約31.5%。

都市固體廢物回收率則連續三年上升，去年總回收量達到5.5萬公噸，比2022年微升1%。(資料圖片/黃浩謙攝）

環保署將設生產者責任計劃法律框架

都市固體廢物回收率則連續三年上升，去年總回收量達到5.5萬公噸，比2022年微升1%。環保署發言人指，數字反映政府推動減廢回收見效。未來除分階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品外，亦會推行各項減廢回收措施，包括向立法會提交條例草案，為生產者責任計劃訂立一個適用於不同產品的共同法律框架，方便日後逐步引入塑膠飲料容器和紙包飲品盒等產品；以及通過拆牆鬆綁措施，加大現時用作回收租約用地可用面積，並延長租約年期，讓回收業界有更多空間發展升級改造。

綠惜地球建議從速實施生產者責任法規，並先在政府場所及工商界實行垃圾收費，順暢後再擴至其他場地，把「棄數」降到最少。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

綠惜地球：揚言「廢物量已越過頂峰」言之過早

綠惜地球回應指，去年每日人均廢物量其實是自1991年以來第7高。廢物量之所以微跌，主因是工商業的廢塑膠和紙卡版、報刊、辦公室用紙出現顯著跌幅，然而膠餐具、工商業廚餘廢物分別增加7%及18.06%，抵銷部份跌幅。

綠惜地球指，由於垃圾收費押後、「中央收膠」在來年取消，生產者責任計劃亦未開始，認為環境局早前揚言「廢物量已越過頂峰」言之過早。綠惜地球建議政府從速實施生產者責任法規，並先在政府場所及工商界實行垃圾收費，順暢後再擴至其他場地，把「棄數」降到最少。