諾貝爾獎得主、港大講座教授史多達爾離世　曾撐張翔是求改變人才

諾貝爾化學獎得主、香港大學化學系講座教授史多達爾 （James Fraser Stoddart）離世，享年82歲。去年港大校政風波初捲時，他曾公開支持校長張翔，指張是力求改變人才。他亦曾表示，香港具優秀的科研環境，有能力般吸引海外學者前來進行研究，呼籲大學擁抱學術多樣性，吸引學者加入。



諾貝爾化學獎得主、香港大學化學系講座教授史多達爾 離世，享年82歲。（香港大學化學系網站）

史多達爾離世，美國西北大學化學系發文悼念史多達爾，「我們懷著深切的悲痛心情，告訴大家史多達爾去世的消息。他是化學界的巨人，也是我們西北大學的珍貴成員。」

港大表示對史多達爾離世感到悲痛，指史多達爾曾在港大建立一所頂尖實驗室，以推進分子機器等領域的研究，提升港大作為全球領先教研機構的名聲。港大表揚他對學校的貢獻和對學生的支持。

史多達爾於1942年出世，之後在愛丁堡大學分別獲得理學學士、哲學博士學位和科學博士學位。西北大學指，史多達爾的創新研究，為奈米電子元件、分子機器等多個領域奠定了基礎。2016年，諾貝爾獎因其「在分子機器的設計和合成方面的貢獻」，向他頒發諾貝爾化學獎。

史多達爾曾受港大校長張翔邀請，在2023年9月加入港大化學系。（資料圖片）

他曾受港大校長張翔邀請，在2023年9月加入港大化學系。其後張翔捲入港大校政風波，被指選拔港大醫學院院長用人唯親時，史多達爾主動會見傳媒，表態支持張翔，形容連日來的爭議是「茶杯裏的風波」。他又向校委會致函，提到張翔積極提出改革，顯出將港大躋身全球頂尖大學的決心，形容校內集體抨擊的文化，是在破壞力求改變的人才。

他曾表示，香港具優秀的科研環境，有能力像「磁石」般吸引海外學者前來進行研究，並呼籲大學擁抱學術多樣性，吸引新的學者加入。