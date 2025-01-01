元旦寶寶澳門｜兩B女凌晨出世 一乳名「大力」父母盼她快樂成長
撰文：石國威
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2025年來到，澳門仁伯爵綜合醫院（山頂醫院）和鏡湖醫院出生的元旦寶寶均為女嬰，澳門衛生局副局長兼仁伯爵綜合醫院院長郭昌宇等人於元旦（1日）早上分別探望兩個嬰兒的家庭，並送上新年祝福和禮物。其中，在凌晨零時32分在鏡湖醫院順產出生的女嬰重3.19公斤，是父母的第一胎，比預產期早了兩周出世，乳名「大力」，父母希望她快樂成長，寄語女兒未來遇到困難挑戰要抱住樂觀心態面對。
在澳門山頂醫院出世的女嬰於凌晨0時04分剖腹出生，重 2.94公斤，是父母的第一胎。當中黃太稱，女兒較預產期提早出生，未出生前一直感到擔心，聽到女兒出生後的哭聲感到安心，期望她健康快高長大。
在鏡湖醫院，林先生和太太的女兒凌晨零時32分順產出生，重3.19公斤，也是父母的第一胎。林太稱，沒想到女兒會成為元旦寶寶，形容是新一年首份禮物。她透露女兒比預產期早了兩周，乳名「大力」，希望她活潑健康，快樂成長，而父親林先生則稱初為父母感到緊張，寄語女兒未來遇到困難挑戰要抱住樂觀心態面對。
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