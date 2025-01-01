元旦冬泳｜最年幼6歲小泳將用浮板完賽感開心　女將鄭麗珊再奪冠

一年一度元旦冬泳今日（1月1日）在淺水灣泳灘舉行，今屆有逾1268人參賽，最年幼的參賽者是只有6歲的姓李男童。他成功完成600公尺賽事後受訪，稱在浮板協助下游到終點，認為賽事距離不算太遠，感到很開心，新年希望收到更多利是。



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全場最年幼6歲小泳將用浮板助完賽

現年僅6歲的李駿熙，為全場最年幼參賽者，成功完成了暢泳組的賽事。他表示，2年前開始學游泳，今年在媽媽報名下第一次參賽。他稱今日海水不算太冷，在浮板協助下游到終點，但他認為賽事距離不算太遠。

名將出戰幸運女子組第五度奪冠

在50歲以上幸運女子組奪冠的鄭麗珊，今日游出9分09秒成績。她說，每日都會練水，自9歲開始參加冬泳，自從升上幸運女子組後，已至少4年奪冠。她認為，今年較往年大風，但整體運作流暢。對於今日元旦參賽，她形容是「將我對游泳嘅熱情延續」，希望新一年身體健康、世界和平。

13歲周浩賢在男子公開組奪冠，游出6分51秒的成績。他表示，平日有練水，今年是第二年參賽，原本只是預計排在頭5名之內，結果出乎意料，感到很開心，稍後會和朋友一起慶祝。其同行友人則說，今日比預期中少人，天氣較涼。