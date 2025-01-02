入境事務助理認隱瞞欠債申請預支薪酬13萬　認罪還柙候判

高級入境事務助理員涉在職期間多度瞞負債，成功申請向部門預支薪金約26萬元，遭廉署控告9項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。他今（2日）於東區裁判法院承認其中4罪，涉及預支薪金約13萬元，其餘下控罪獲不提證供起訴。主任裁判官蘇文隆下令被告還押至1月23日候判，其間為被告索取背景報告。



被告陳永高（52歲，已退休）承認4項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，指他於2009年7月至2020年1月之間，4度使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格，訛稱表格內資料真確完整及沒欠下任何財務機構的債項，以及是他明知意圖用以誤導入境處，涉及收取13.3萬預支薪金。

被告陳永高在東區法院認罪。

案情指，被告在1994年入職，於2023年8月退休。被告在職期間，可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，用以支付結婚、殯葬及搬遷等費用，但須在申請表格申報有否負債。入境處審批時會考慮申請人的財務狀況，向庫務署推薦是否該批准申請。

第4次申請時東窗事發

被告在案發期內4度要求預支薪金2.8萬至4萬元，但無披露他當時欠多間財務機構債逾28萬至36萬元不等，就首3項申請獲批共13.3萬預支薪金，第4次申請時東窗事發。他警誡下認知道須申報，但憂如實申報會不獲批。

現靠每月1.2萬長俸維生

辯方求情指，被告現與妻子及7歲兒子同住，一家租住入境處宿舍，依賴被告每月約1.2萬元的長俸維生。被告的前上司及同事在求情信讚揚被告盡責和有熱誠，牧師的信指被告案發後參與了協助更生人士改過自新的啟發課程，有所改變。

已還清13.3萬預支薪金

辯方指，被告已還清13.3萬元預支薪金，政府沒有損失，冀法庭考慮到被告是家庭經濟支柱，判處非監禁式刑罰，邀法庭判處緩刑或索取社會服務令報告。主任裁判官蘇文隆押後判刑至1月23日，為被告索取背景報告，其間被告須還押。

案件編號：ESCC 2399/2024