廚師意外受傷欲申社署援助 訛稱是全職爸爸得14.8萬 判囚14月
撰文：陳蓉
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兼職廚師因遭逢交通意外，向社署申請交通意外援助，並虛報職業為「全職爸爸」及提交虛假病假紙，遭廉署控以欺詐罪罪成。案件今（23日）於東區法院判刑，暫委裁判官葉成林判刑時指，被告是明知行為不對仍刻意為之，此案的量刑起點為16個月監禁，考慮到被告的家庭等因素，扣減2個月刑期，最終判處被告14個月監禁。
被告楊炳威（42歲，兼職廚師）被控於於2021年5月28日至9月23日期間，不誠實地向社會保障助理訛稱在交通意外中受傷，提交虛假病假證明書，意圖詐騙而誘使社署批出交通意外傷亡援助約14萬8千。
辯方求情指，被告還押期間有反省過錯並深感後悔，又稱被告與兒子關係良好，希望裁判官判刑時考慮到父母相繼入獄對小朋友的影響甚大。
被告曾刪改兒子學籍表上的職業
暫委裁判官葉成林判刑時指，被告刻意刪改兒子學籍表上的職業，認為他是知道此行為不對並刻意為之。被告是審訊後認罪，加上本案牽涉金額不少，認為監禁是合適的刑罰。他指出此案量刑起點為16個月，考慮到被告兒子以及家庭因素，因此扣減兩個月刑，判被告入獄14個月。
案件編號：ESCC2671/2023
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