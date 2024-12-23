廚師意外受傷欲申社署援助　訛稱是全職爸爸得14.8萬　判囚14月

兼職廚師因遭逢交通意外，向社署申請交通意外援助，並虛報職業為「全職爸爸」及提交虛假病假紙，遭廉署控以欺詐罪罪成。案件今（23日）於東區法院判刑，暫委裁判官葉成林判刑時指，被告是明知行為不對仍刻意為之，此案的量刑起點為16個月監禁，考慮到被告的家庭等因素，扣減2個月刑期，最終判處被告14個月監禁。



被告楊炳威（42歲，兼職廚師）被控於於2021年5月28日至9月23日期間，不誠實地向社會保障助理訛稱在交通意外中受傷，提交虛假病假證明書，意圖詐騙而誘使社署批出交通意外傷亡援助約14萬8千。

被告楊炳威在東區法院被判囚14個月。

辯方求情指，被告還押期間有反省過錯並深感後悔，又稱被告與兒子關係良好，希望裁判官判刑時考慮到父母相繼入獄對小朋友的影響甚大。

被告曾刪改兒子學籍表上的職業

暫委裁判官葉成林判刑時指，被告刻意刪改兒子學籍表上的職業，認為他是知道此行為不對並刻意為之。被告是審訊後認罪，加上本案牽涉金額不少，認為監禁是合適的刑罰。他指出此案量刑起點為16個月，考慮到被告兒子以及家庭因素，因此扣減兩個月刑，判被告入獄14個月。

案件編號：ESCC2671/2023