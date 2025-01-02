涉東區法院拍攝後放上小紅書 男子被控法庭內攝影 案2月再訊
撰文：陳曉欣
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男子涉去年8月在東區法院內拍攝照片並在「小紅書」發布數碼片段，被票控在法庭內攝影及發表照片兩罪。案件今（2日）於東區裁判法院再訊，控方申請押後索取法律意見以確定檢控方向，案件押後至2月6日再訊。
被告謝廣祺XIE GUANGQI（30歲），被票控各1項在法庭內攝影及發表照片罪。控罪指，有人提出告發，謝在2024年8月28日下午1時32分至下午3時在東區裁判法院拍攝照片；及於同日首次透過「小紅書」發表在東區法院大樓內拍攝的數碼片段。
控方要求進一步法律意見
控方今申請押後，以索取進一步法律意見，以決定檢控方向。被告一度以廣東話表示不解，暫委裁判官曾宗堯向他解釋後，被告不反對押後。曾官並指示控方迅速處理本案。
案件編號：ESS 29040-41/2024
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