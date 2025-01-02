消委會招聘總幹事　月薪$27.3萬　要求能駕馭複雜政治社會環境

消委會去年12月在官網發出招聘總幹事的公告，合約期限為兩年半，薪酬屬排名為D4首長級，即月薪為272,745元，並跟隨公務員每年的薪酬調整，並有每月現金津貼和合約結束酬金。目前消委會總幹事為黃鳳嫺已任職逾12年，她在2012年11月16日由旅發局轉職至消委會，接替當時的總幹事劉燕卿。



消委會回應指，是次調整反映該職位的職責強化，以及出任該職的所需要求，以更好配合消委會未來的工作和發展。



招聘要求包括能夠駕馭複雜的政治、社會和經濟環境

消委會去年底在官網發布招聘總幹事的公告，要求大學或更高的資歷，領導能力及相關經驗，並在消費者相關非營利組織或領域，擁有最少15年高階管理經驗，以及良好的記錄。

其中一項招聘條件提及到，消委會總幹事能夠駕馭複雜的政治、社會和經濟環境，並有效率地與不同文化背景的人士，以及國際和內地組織合作。

消委會去年底在官網發布招聘總幹事的公告。（網頁截圖）

消委會總幹事月薪近27.3萬元 每年跟隨公務員薪酬調整

消委會總幹事以合約形式簽訂，期限為兩年半，薪酬屬D4首長級公務員，即月薪272,745元，並跟隨公務員每年的薪酬調整，再加上每月現金津貼和合約結束酬金。有興趣的求職者可在今年1月15日前向消委會提出申請。

翻查資料，黃鳳嫺最初由商業機構轉職至旅發局，在2012年11月16日正式轉職至消委會，接替當時的總幹事劉燕卿。而黃鳳嫺在旅發局最後的職位，為會議展覽及遊輪業務總經理。

消委會指，總幹事一職負責領導消委會的工作和日常營運。（消委會圖片）

消委會︰是次調整招聘要求反映總幹事職責強化

消委會回應指，隨著科技日新月異，消費環境和模式急速變化，消委會的工作亦日趨多元化，以保障消費者權益。而總幹事一職負責領導消委會的工作和日常營運，是次調整反映該職位的職責強化，以及出任該職的所需要求，以更好配合消委會未來的工作和發展。