200港工程師首經備案制度獲內地資格　發展局：兩地專業銜接突破

為了配合國家《十四五規劃綱要》關於高質量建設粵港澳大灣區的策略，發展局與廣東省相關部門於2021年開始實施「備案制度」，讓香港建築及工程業界的企業及專業人士取得內地相應資格，便利在大灣區內地城市直接提供服務。首批有超過200位香港工程師於去年11月通過大灣區工程專業職稱評價，取得內地相應工程專業的職稱資格，為兩地專業資格領域規則銜接的重大突破。



發展局首席助理秘書長（工務）梁瀚雲表示，內地與香港的專業資格體制不同。內地除了執業資格，還實行職稱評價機制。(發展局網頁圖片)

發展局首席助理秘書長（工務）梁瀚雲介紹，大灣區備案制度容許屬於香港政府兩份名冊，即「建築及有關顧問公司遴選委員會」和「工程及有關顧問公司遴選委員會」內的顧問公司，以及香港相關專業註冊管理局註冊的專業人士，透過向內地部門提交文件登記備案，從而取得內地相應的資格，以便在大灣區內地城市開業和執業。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，除了備案制度，去年亦設立職稱評審機制，讓香港建造業專業人士的專業水平、資歷和能力獲得國家評級和認可。(發展局網頁圖片)

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，隨着備案制度的推行，香港建築及工程業界的專業人士包括建築、工程、測量、園境及規劃等界別，可透過受聘於已備案的香港企業或具備相應資格的內地企業，提供專業服務。

劉俊傑指出，職稱是內地獨有的專業資格評價制度，是評定專業人士技術水平及其資歷等級的重要標誌。由於兩地體制不同，香港的專業人士過去難以申請內地職稱。發展局於前年與廣東省人社廳展開溝通和合作，成功制訂適用於香港工程專業人才的內地職稱評審機制，讓香港建造業專業人士的專業水平、資歷和能力獲得國家評級和認可。

首批試點工程專業涵蓋土木建築、岩土、測控儀器、公路和電機共5個專業。職稱的評審分別由香港及內地專家組成，過程中也促進了兩地專業技術人才的交流合作，有利兩地攜手推動國家和香港建築工程領域的發展。

發展局局長甯漢豪(中)於2024年11月12日出席首批粵港澳大灣區工程專業職稱評價慶祝典禮。（發展局網頁圖片）

去年11月，超過200位來自公營機構、顧問公司和承建商的香港工程師，為首批通過大灣區工程專業職稱評價，成功取得內地相應工程專業的職稱資格，涵蓋的職稱等級包括「正高級工程師」、「高級工程師」、「工程師」和「助理工程師」，為他們在內地發展創造有利條件。今次以5個工程專業為試點的職稱評價成功推行，是香港首個專業領域打通內地職稱評價通道的成功例子，對於香港其他專業起了標竿和示範作用。

香港測量師學會前會長兼內地事務委員會主賴旭輝認為內地提供很好的發展機遇，香港專業人士可參與內地多元化的發展項目，從中學習，並利用好香港自身的國際視野，一同合作，達致相輔相成。（發展局網頁圖片）

受惠於備案制度的香港測量師學會前會長兼內地事務委員會主席賴旭輝表示，最初到內地發展需要通過CEPA完成註冊方可執業，近年發展局推動大灣區備案制度落實，省卻了繁複程序，便利業界人士在內地執業。

建築師盧建能說，以往香港的建築企業必須與內地具有相應資格的單位組成聯合體，才可參與內地項目，直至備案制度出台，香港的建築企業和專業人士只要完成備案，便可直接參與投標大灣區內地城市的政府項目。他認為，雖然外界認為內地工資一般低於香港，但大灣區內地城市確實機遇處處，尤其建築工程專業人士可參與眾多大型項目。

獲得「高級工程師」職稱的信豐工程有限公司董事陳智敏形容，得到職稱認可等同簡單的名片，令內地業界人士很容易明白他們在香港的專業背景。(發展局網頁圖片)

獲得「高級工程師」職稱的信豐工程有限公司董事陳智敏形容，得到職稱認可等同簡單的名片，令內地業界人士很容易理解他們在香港的專業背景，如他獲評為「高級工程師」，即代表其可帶領其他工程師解決較複雜的工程問題，是非常重要的定位。陳智敏又分享，職稱評價過程非常緊張，從最初準備文件以至答問環節都充滿挑戰，他認為整個評價制度對香港工程師是極大的認可和鼓舞。

賓尼斯工程顧問有限公司高級工程師陳婉君，對成為首批獲得內地職稱的香港工程師感到開心。(發展局網頁圖片)

賓尼斯工程顧問有限公司高級工程師陳婉君表示，很開心可以成為首批獲得內地職稱的香港工程師。她認為，獲得職稱認可能夠為年輕工程師帶來更多機遇。以她為例，得知自己屬於內地標準的「工程師」資歷，日後若需要投標內地項目，亦更容易融入項目架構和分工，相信有助她增長經驗和閱歷。

香港工程師學會會長馬紹祥認為，除了職稱，香港與內地專業學會會員資格的互認同樣重要，粵港兩地工程師學會已簽署多份資格互認協議，促進大灣區工程人才互聯互通。他說香港工程師學會將繼續不遺餘力與發展局、內地相關部門和機構合作，推動兩地專業資格對接。

另外，發展局已與內地相關部門協商，將職稱評價機制常態化，並擴展到更多建造業相關專業，如測量、建築等。發展局會繼續努力推動內地與香港專業資格對接工作，與內地建造業優勢互補，共建高質量灣區，為推進中國式現代化作出貢獻。