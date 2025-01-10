依時保安涉欠薪　有員工被拖$13萬嘆開飯成問題　民政處證接3個案

民政署轄下沙田圓洲角綜合大樓外判承辦商捲入欠薪風波，一名曾任職保安員的苦主向《香港01》表示，承辦商「依時保安管理有限公司」自去年10月起拖保安薪金及約滿酬金等，他被拖約13萬，感到相當無奈，「開飯都成問題。」

他又不滿依時保安管理，包括削減保安人手、不曾支付惡劣天氣津貼等，甚至不只一次拖糧，他批評負責人使用「拖字訣」迴避答覆。《香港01》嘗試致電依時保安負責人，但電話未有接通。

沙田民政事務處回覆查詢時稱至今收到三個投訴個案，初步估計欠薪涉款約港幣10多萬元，現正向律政司尋求法律意見，務求盡快按照合約採取包括終止合約的行動。積金局亦稱，該公司未為約50名員工繳付去年4個月的強積金供款，涉及金額約20萬元。勞工處則表示，已接獲個別僱員求助，並已嚴正敦促僱主向僱員清付其工資及其他法定權益。



民政署轄下的沙田圓洲角綜合大樓外判承辦商捲入欠薪風波。(資料圖片/洪琦琦攝)

一名不願具名的保安表示，自7年前起在沙田圓洲角綜合大樓任職保安員。他憶述，依時保安自去年10月起拖欠共4名保安的薪金及約滿酬金等，他被拖約13萬，另一名員工則被拖約14萬。他直言感到非常無奈，「開飯都成問題！」

依時曾提出先墊付數千元 常言「係大陸唔得閒」

他說，依時保安曾提出先墊付數千元薪酬，但他要求全數付款，他批評負責人使用「拖字訣」，常言「係大陸唔得閒」迴避答覆；但有部份保安則接受條款。

他表示，去年11月已通報勞工處，並引用《僱員補償條例》第10A條停工，即到期支付當日起計的1個月內仍未獲支付的情況下，當作自己已被解僱。他又稱，依時保安去年12月沒有出席調解，他將排期今年1月到勞資審裁處。

勞工處表示，已接獲個別僱員求助，並已嚴正敦促僱主向僱員清付其工資及其他法定權益。（資料圖片）

前員工稱不只一次拖糧

依時保安不只一次拖糧，他憶述去年5月同因欠薪通報勞工處，但公司翌日已馬上出糧，直至今次再度拖糧。

他稱，民政處曾多次轉換承辦商，直至2020年由依時接手管理至今，他質疑依時保安管理不善。 他解釋，依時接手後即削減保安人手，使他們工作量增加，「又要睇停車場，又要睇控制室，都有啲辛苦」，他曾向民政處投訴，但處方稱不會干涉承辦商編配多少名保安上班，並曾派人到大樓巡查，認為合規格，遂於今年9月與保安公司續約，他質疑「做到咁差，今年都仲簽畀佢？」

合共拖欠13萬 稱資方未曾付惡劣天氣津貼等

他又憶述，疫情期間政府向工作12小時的政府合約外判保安員及清潔工，將薪金上調至約15,000多元，惟依時保安並無加薪，保安公司又未曾向他支付惡劣天氣的50%津貼。他現循勞資審裁處追討約13萬欠薪，當中3萬多元是相關欠款。

沙田民政事務處今日回覆查詢時證實，沙田圓洲角綜合大樓保安服務現時由「依時保安管理有限公司」承辦，其承辦的上一份合約完結日為去年9月30日，處方按政府規例展開採購程序，「依時」獲中選並於同年9月26日簽約，合約期由2024年10月1日至2025年9月30日。

沙田民政處：每月按時發放合約服務費用

沙田民政事務處表示，一向按合約條款每月按時向「依時」發放合約服務費用。處方於去年9月27日收到一名匿名投訴指「依時」未有按時發放薪金，處方隨即於9月底至11月中期間，多次以電話及電郵要求「依時」提供圓洲角綜合大樓保安服務的薪金發放紀錄，以了解投訴所述情況，惟「依時」一直以不同原因拖延，包括會計部員工放假、負責人不在港。

依時拒交發薪紀錄 沙田民政處正尋求法律意見 務求盡快終止合約

處方跟進期間，亦收到兩名保安人員實名投訴同樣情況，遂於去年11月22日正式向「依時」發信，要求其提供過去一年涉及圓洲角綜合大樓保安服務的薪金發放紀錄，並以電話跟進，但至12月12日尚未收到紀錄，遂於同日將個案轉交勞工處跟進，現正向律政司尋求法律意見，務求能盡快按照合約採取包括終止合約的行動。根據該三個投訴的內容，初步估計欠薪涉款約港幣10多萬元。