彭博編輯有讀寫障礙被要求做謄本　出錯遭奚落　認為被歧視求賠償

彭博新聞社一名有近30年經驗的編輯,聲稱有讀寫障礙,卻被要求擔任謄寫字幕和標題的工作,出現錯字或文法錯誤,便遭上司公開責罵及奚落,令他感到侮辱。他後來企圖自殺獲救,惟之後被評為不適合再工作。他認為彭博殘疾歧視,今(8日)入稟區院,引《殘疾歧視條例》要求彭博書面道歉,並以每月5萬月薪賠償他。



申索人Simon Anthony Christopher Fuller,答辯人Bloomberg L.P.(彭博有限合顆企業)。

申索人Simon Anthony Christopher Fuller入稟區域法院控告前僱主彭博。(黃浩謙攝)

受僱時不知要為影片手動謄寫字幕及標題

入稟狀指,申索人在2018年3月起於彭博任職製作編輯(producer/editor),他稱這行業有近30年經驗,平常的職責包括剪接及拍攝、後期製作、寫作及創作等。入職後不久,他被告知要為影片手動謄寫字幕及標題,但他稱受雇前並不知道要做這工作。最初公司同意讓他避免此項工作,並集中處理其他已經上字幕的影片,但之後上司經常在其他同事面前提及他的病況。

出錯被奚落感壓力及侮辱

其後申索人再被要求為影片手動上字幕,他上字幕時出現拼寫及文法錯誤,被人公開斥責及奚落,令他感到壓力及侮辱,不過公司同意他可以用更多時間完成工作,礙於申索人的讀寫障礙,儘管有更多時間,仍無法確保工作上能完全準確。他其後獲轉職任「video versioning」的職位,但他發現經常被投閑置散,且該職位屬初級職位,與其資歷不符。

指上司曾說若知他嚴重讀寫障礙不會請他

申索人指其上司曾對他說:「若我知道你患上如此嚴重的讀寫障礙,我便不會聘用你。(If I knew how dyslexic you were, I would never have hired you.」

服藥自殺獲教後被診斷永久不適合工作

申索人其後因公司的歧視行為求助無門而感到焦慮和無助,去年3月因服用過量處方藥物自殺,並被送往將軍澳醫院搶救,他期後要以藥物使其處於昏迷狀態,以阻止癲癇發作,並需在ICU留醫4天。 同年10月17日,他被醫生診斷為永久不適合工作。

要求賠償每月5萬月薪收入

申索人認為彭博違反《殘疾歧視條例》,要求答辯人賠償每月5萬元的收入損失及作出書面道歉,以及對所有高級職員和董事進行反歧視意識培訓。

案件編號:DCEO1/2025