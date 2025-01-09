聯和置業股東鬧不和　粉嶺物業遭承按銀行收舖　累租戶昨晚急撤走

農曆新年將至，位於粉嶺和泰街的6個地舖物業突變「銀主盤」，被承按銀行收舖，涉及租戶一星期前收到通知，最遲今日（9日）交回店舖；當中一間髮型店一直無收到通知，至昨晚（8日)才知悉，漏夜執拾，失去過年前顧客剪髮黃金期。同被承按銀行收舖的尚有海聯廣場一樓九個號碼的店舖，之前租戶為一間酒樓，有指自新冠疫情已結業至今，現為吉舖。



有關物業屬聯和置業有限公司，有關物業由中國銀行香港承按。中銀去年8月獲法庭頒下收樓命令，於今日正式收回物業，使用人必須於今起七日內搬走店內物品。不過有租戶去年10月仍獲聯和置業簽新租約。聯和置業創辦人兩大家族鬧不和，其中一方2022年入稟控告另一方履行股東權利。



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據悉涉事店舖本月2日收到業主轉發的執達吏通知，規定他們須在今日之前交還物業。根據代表中銀香港的侓師行告示，受影響物業為粉嶺和睦路9號海聯廣場1字樓172，173，175，176，177，178，179，180 及193號舖，以及聯和墟和泰街 41，43，45，47，49，51 及 53地下F及G號舖。

租43號舖的「開心店」老闆表示，收到消息時「十分騰雞」，業主亦不太了解，於是昨晚收拾舖內貨物至今日凌晨3時，然後今早再回來繼續整理。不過，他說原來聯和置業早已將舖位業權轉售，虛驚一場，因此今日下午仍在店內。

據他了解，聯和置業早在半年前已遭債務人入稟法庭申請清盤，但仍租出已抵押給銀行的舖位，做法有問題。據其了解，其中一間受影響的店舖「一新美髮」就是半年前向聯和置業續租舖位，結果需急忙退場，昨日獲聯和置業退回按金。

粉領聯和墟和泰街 41，43，45，47，49，51 及 53地下F及G號舖，1月9日被承按的中銀香港收舖。(吳美松攝）

年逾60歲的「一新美髮」老闆指，他昨早才獲通知今日需交還物業。他表示，幾日前已見附近店舖陸續搬出，惟不知原因為何，直至昨日有其他舖的人問他何時搬走，他才獲告知需交還物業。「我即刻打電話去問物業公司，點解其他人2號（1月2日）已經收到通知，點解得我冇收到，佢竟然話睇漏咗我呢一間舖！我話你有冇搞錯！我如果唔問，就等俾人趕走先知！」

該髮型店老闆續說，對方僅着他盡快將東西搬走，並表示可以退回12,000元按金，以及約2,000元租金。沈先生直斥做法不合理，他在此開舖近20年，一直以剪髮維生，「你宜家咁遲先通知我，我乜都做唔到！我地呢啲小市民，宜家揾食又咁艱難……」他期望聯和置業可提供賠償，「等我地過埋個年先。」

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至於被收回的海聯廣場相關店舖，為已停業海聯皇宮大酒樓，及數個用作酒樓辦事處的舖位，已全部丟空。有附近店舖老闆稱，該酒樓自疫情已結業至今。

聯和置業1947年由一班鄉親合資成立，1951年開設聯和墟發展商業。在2022年四名彭氏董事，入稟控告公司及三名姓李和一名姓黃董事，不滿其中兩位彭氏董事被拒於公司管理層外，並指需答辯一方未有按時召開周年大會，也未能提供財務報表、主席報告及審計報告，阻礙他們履行股東權利。