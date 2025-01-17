PANDA GO香港遊｜壓軸現身荃灣D．PARK　逾百熊貓即日起換新春裝

蛇年將至，《PANDA GO！香港遊》壓軸新春站將在荃灣D．PARK舉行，展出800隻大熊貓雕塑，部份大熊貓首次以新春造型登場，祝大家新一年「熊運當頭」。活動舉行期間，室內草地空間將化身熊貓藝術樂園，分為熊貓瑜伽館及工作坊等六個區域，家長可帶同小朋友盡情玩樂。

此外，海洋公園特設「PANDA GO！熊貓小百科」展覽專區，除了提供豐富的相片及資訊外，更展出大熊貓BB家姐和細佬的成長印記，揭曉孕育熊貓寶寶背後的小秘密。



《PANDA GO！香港遊》壓軸新春站，即日起至3月6日，在荃灣D．PARK一樓中庭展出超過800隻大熊貓雕塑。（主辦單位提供圖片）

《PANDA GO！香港遊》壓軸新春站，由即日起至3月6日，在荃灣D．PARK一樓中庭展出，部分熊貓雕塑換上新春造型。（主辦單位提供圖片）

部份大熊貓首次以新春造型登場供市民打卡

《PANDA GO！香港遊》主辦單位AllRightsReserved公布，由即日起至至3月6日期間，800隻人見人愛的大熊貓雕塑，將會壓軸在荃灣D．PARK一樓中庭展出。部份大熊貓首次以新春造型登場，並圍成一圈擺出各種可愛姿態供市民打卡，祝大家新一年「熊運當頭」。

海洋公園特設展覽專區揭曉大熊貓BB小秘密

活動期間，D．PARK夥拍海洋公園特設「PANDA GO！熊貓小百科」展覽專區，帶領觀眾走進熊貓的世界，透過一系列相片及資訊，介紹大熊貓的成長背景，生活特性及有趣冷知識。專區更展出兩隻大熊貓BB的成長印記，揭曉孕育熊貓寶寶背後的小秘密。

商場舉辦「熊貓藝術樂園」包括熊貓瑜伽館及工作坊等

D．PARK並舉辦「熊貓藝術樂園」新年主題活動，1月18日至2月16日期間，商場一樓室內草地空間將化身熊貓藝術樂園，分為六個區域，包括社區聯繫熊貓藝術展覽區、熊貓童趣話劇、PANDA ART JAM、熊貓瑜伽館、熊貓心靈藝術工作坊及熊貓主題懷舊遊戲。

大部份區域需先預約及自費進行，每節30分鐘。例如熊貓瑜伽館歡迎家長與小朋友一同感受慢活的生活態度。參加者獲安排換上熊貓服裝，由導師教授簡單的瑜伽動作，享受親子瑜伽時光，並通過合作完成挑戰動作，從而提升互信的親子關係。

近200隻熊貓雕塑2.17起中環街市快閃現身

D．PARK特別夥拍本地生活藝術創建達人Busymama，並透過慈善團體邀請逾500名荃灣區市民，包括家長、學生、長者及殘疾人士等，於今年1月6日至11日期間，運用紙皮和可回收物料，製作出逾兩米高的熊貓藝術裝置，以及9米長的竹林藝術門廊，為商場增添豐富的藝術氣息。

主辦單位提醒，熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦會在展覽首個周日（19日）出沒。另外由2月17日至3月6日，有近200隻熊貓雕塑更在中環街市快閃現身。