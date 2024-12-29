PANDA GO煙火無人機訊號短暫受干擾 出現無人機脫離後急速堕下
撰文：韋景全
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「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演昨晚（28日）於西九文化區夜空上演，今次匯演是香港首次以無人機搭載煙火表演，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，期間有無人機脫離表演行列，急速堕下。主辦方回覆查詢指，匯演期間訊號短暫受干擾，但未有影響整體演出，並順利完成。
▼12月28日 「PANDA GO! 香港遊」煙火無人機匯演▼
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這次無人機是首次以無人機搭載煙火的表演。，無人機升空後，交織成多款生動熊貓造型與市民揮手，又呈現「PANDA」字樣圖案，並展示極具香港特色的圖案。匯演歷時約10分鐘，當中3幕無人機同時結合煙火效果。
不過有現場觀眾指，表演結束後發現有數架無人機並無按預定軌道駛離，而是垂直下墮。細看影片，在表演期間也有出現疑似無人機急速下墮情況。
▼12月28日 「PANDA GO! 香港遊」煙火無人機匯演▼
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有觀眾表示，留意到匯演期間有無人機墜落，但指對整體觀感影響不大，「可以忽略」。
▼12月28日 PANDA GO煙火無人機匯演▼
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1000架無人機交織熊貓圖案
主辦方以全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演為首階段的展覽圓滿落幕，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。屆時香港專屬IP《熊貓香港親友會》將會登場，與市民揮手。
匯演歷時約10分鐘，合共有7幕，其中3幕無人機結合兩種煙火效果，包括瀑布型及閃爍型煙火效果，歷時20秒至50秒。
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