八達通｜1.27起向App用戶派發120萬封利市　單次消費滿$500送$88

蛇年將至，八達通今日（22日）公布，由下周一起（年廿八、27日）向用戶派發逾120萬封總值888萬元的利市，以及逾6000萬元的商戶優惠。只要在活動期間，用八達通單次消費滿100元，則可兌換2元、6元或8元利市；單次消費滿500元，更可換88元利市。此外，登入八達通App並掃瞄大型戶外廣告的二維碼，亦可搶利市及商戶優惠券。



八達通公布，將在1月27日至2月28日，向全港用戶派發888萬元利市。（網上圖片）

掃瞄大型戶外廣告的二維碼可搶利市

八達通今日公布，將在1月27日下周一至2月28日，向全港用戶派發888萬元利市，以及逾6,000萬元的商戶優惠。同時本港26個主要零售及餐飲集團的門店，亦連續33日提供額外折扣優惠。

用戶只要下載並登入八達通App，掃瞄大型戶外廣告的二維碼，或在App內登入活動網站玩遊戲，則可搶利市及商戶優惠券。八達通將在每日上午7時、11時和傍晚6時派發利市。

户外廣告地點主要在銅鑼灣及旺角，包括金百利商場、渣甸坊1至3號、羅素街54至56號等；部份巴士站及電車亦設有廣告。

單次消費滿100元可兌換2元、6元或8元利市；若消費滿500元，則可兌換88元利市。（資料圖片）

單次消費滿$100可換最高$8利市

此外，用戶連結八達通卡至「好賞嘟」，在全港超過19萬個八達通消費點，單次消費滿100元可兌換2元、6元或8元利市；若消費滿500元，則可兌換88元利市。

零售及餐飲商戶、乘坐交通工具、購買交通月票、泊車及網上購物，亦符合消費範疇。用戶完成交易後，最快3日則可在App內拍卡，便可領取利市。