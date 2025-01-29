多區現「無名」舊衣回收箱 地政總署：與食環署執法移除非法放置
近日多區出現多款來歷不明的回收箱，部份未有標名負責機構和聯絡方法；即使附有機構資料，卻以申請臨時擺街站方式，違規在公眾地方設置衣物回收箱。有環保團體表示，去年已留意到這類不知名的回收箱，大多位於新界偏遠地方，之後越趨「猖獗」，逐漸擴展至九龍區。
地政總署周二（ 28日）回覆查詢時表示，在政府土地上放置任何舊衣回收箱前，應經民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」作出申請並先獲審批，否則屬於非法佔用政府土地。地政總署和食物環境衞生署於今日展開執法行動，以移除非法放置的回收箱。
有舊衣回收箱未列負責機構名稱、聯絡方法
近日有市民在社交平台Threads分享，留意到在本港街道有舊衣物回收箱顯示簡體字，例如「多谢支持」中的「谢」，又未有標明負責機構資料、聯絡方法，質疑是「假」回收箱。帖文引起網民熱話，紛紛曬出在各區款式各異的「無名」回收箱。
例如有一款全綠色的舊衣回收箱，設於荔枝角道昇悅居對出的行人道，及私人屋苑泓景臺對開，近泓景臺公共貨車停車場出入口曾出現。《香港01》記者到現場查看，這些回收箱未有任何機構名稱或圖案，設計極簡。
另一款藍色舊衣回收箱位於天水圍天澤商場對出公共行人路，箱上張貼由地政總署發出的申請許可，表示「不反對」在今年1月「暫時佔用政府土地以設置街站舉辦環保回收宣傳站」，而申請機構為「愛親子家庭協會有限公司」。（見另稿）
公眾地方擺回收箱前須獲民政署批准 否則屬非法佔用政府地
民政事務總署回覆表示，署方的「社區舊衣回收箱計劃」下共有四間非政府機構負責營運及管理，在全港各區共放置了187個「社區舊衣回收箱」，若該等回收箱放置於政府土地上但非屬「計劃」下，處方會把個案轉介當區地政處作進一步跟進。根據民政署的網頁，上址三個回收箱均非計劃下的放置地點。
地政總署回覆查詢指，在政府土地上放置任何舊衣回收箱前，應經由上述民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」作出申請並先獲審批，否則屬於非法佔用政府土地。就查詢的個案，地政總署和食物環境衞生署於今日展開執法行動，以移除非法放置的回收箱。
地政總署：有申請者利用擺街站放回收箱屬違規須移除
地政總署另設有計劃，容許合資格申請人士及機構透過「街站通」網上平台申請暫時佔用政府土地以舉行非牟利和非籌款活動，但有關申請並不可用於放置舊衣回收箱。
署方表示，留意到有申請者利用該平台獲取不反對書，而事實上違規用於放置舊衣回收箱，署方會撤銷不反對書並採取適當的執管行動，包括通知相關人士盡快移除違規的回收箱和騰空土地。
環署：去年已見來歷不明回收箱 越趨「猖獗」由新界區擴至九龍
長春社項目經理王詠琹表示，早前已留意有機構以申請舉辦街站方式，在公共地方設舊衣物回收箱的做法，部分回收箱有張貼許可信件，亦有部分在回收箱外設攤位以符合「街站」形式。
她指，去年開始已留意到有不少無顯示機構名稱的回收箱，舉例民政事務處去年曾向長春社查詢，有市民在西貢某巴士站附近發現舊衣物回收箱，是否屬其機構管理，而該回收箱並非屬長春社管理。另外，北區公園停車場附近的亦有未顯示機構名稱的舊衣物回收箱，甚至標示「鳴謝......村村公所」及查詢電話，但致電後無人接聽。
她形容，這些未有機構名稱的舊衣物回收箱越來越「猖獗」，逐漸擴展至九龍區。她表示，市民如向這些非政府計劃下的設置的舊衣物回收箱捐贈衣物，擔心衣物最終被用作「圖利」工具，枉費市民為實行環保或慈善的心意。
民政計劃回收箱 列明署方及機構名稱標誌
目前在公眾地方、公共屋邨及私人屋苑各有不同設置舊衣物回收箱的途徑。在公眾地方方面，民政事務總署自2006年起推展的「社區舊衣回收箱計劃」，目前計劃下有四個管理機構，包括香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社，機構亦會將不少一半的回收箱分配給其他團體營運。
王詠琹她指，管理機構負責管理不同區域的舊衣物回收箱。例如，長春社負責新界東及新界北區；基督教勵行會負責九龍區；香港地球之友負責港島區；而救世軍負責新界西區。如屬計劃下的回收箱，會統一顯示民政事務總署及相關管理機構的名稱和標誌，及管理機構的名稱及聯絡方法
根據計劃，管理機構除了處理與計劃有關的查詢、投訴，亦需定期清理箱內衣物，保持環境衛生、日常管理及維修、監察其他營運團體表現，及定期向政府提交報告。王詠琹指，其他團體如欲申請營運舊衣物回收箱，須為《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構，以及獲豁免了至少一年以上，再經抽籤、遞交文件及按金等程序。
至於公共屋邨，王詠琹表示，房屋署會就舊衣物回收箱的營運團體招標，一般會包括提供清潔或回收服務公司，而回收箱顏色一般為綠色。房屋署表示，回收箱會提供印有屋邨名稱的回收箱供獲批准的機構使用，而有關機構需要在回收箱上清晰展示其名稱、聯絡電話及獲批的活動時間等資料。
私人屋苑則自行尋找合適的團體來營運，例如長春社、基督教勵行會等機構，或其他回收公司。