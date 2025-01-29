多區現「無名」舊衣回收箱　地政總署：與食環署執法移除非法放置

近日多區出現多款來歷不明的回收箱，部份未有標名負責機構和聯絡方法；即使附有機構資料，卻以申請臨時擺街站方式，違規在公眾地方設置衣物回收箱。有環保團體表示，去年已留意到這類不知名的回收箱，大多位於新界偏遠地方，之後越趨「猖獗」，逐漸擴展至九龍區。



地政總署周二（ 28日）回覆查詢時表示，在政府土地上放置任何舊衣回收箱前，應經民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」作出申請並先獲審批，否則屬於非法佔用政府土地。地政總署和食物環境衞生署於今日展開執法行動，以移除非法放置的回收箱。



位於荔枝角道昇悅居對出的行人道有未顯示機構名稱的舊衣物回收箱。（任葆穎攝）

有舊衣回收箱未列負責機構名稱、聯絡方法

近日有市民在社交平台Threads分享，留意到在本港街道有舊衣物回收箱顯示簡體字，例如「多谢支持」中的「谢」，又未有標明負責機構資料、聯絡方法，質疑是「假」回收箱。帖文引起網民熱話，紛紛曬出在各區款式各異的「無名」回收箱。

例如有一款全綠色的舊衣回收箱，設於荔枝角道昇悅居對出的行人道，及私人屋苑泓景臺對開，近泓景臺公共貨車停車場出入口曾出現。《香港01》記者到現場查看，這些回收箱未有任何機構名稱或圖案，設計極簡。

另一款藍色舊衣回收箱位於天水圍天澤商場對出公共行人路，箱上張貼由地政總署發出的申請許可，表示「不反對」在今年1月「暫時佔用政府土地以設置街站舉辦環保回收宣傳站」，而申請機構為「愛親子家庭協會有限公司」。（見另稿）

位於天水圍區公共行人路的一個回收箱，顯示簡體字，例如「多谢支持」中的「谢」。（何瑞芬攝）

公眾地方擺回收箱前須獲民政署批准 否則屬非法佔用政府地

民政事務總署回覆表示，署方的「社區舊衣回收箱計劃」下共有四間非政府機構負責營運及管理，在全港各區共放置了187個「社區舊衣回收箱」，若該等回收箱放置於政府土地上但非屬「計劃」下，處方會把個案轉介當區地政處作進一步跟進。根據民政署的網頁，上址三個回收箱均非計劃下的放置地點。

地政總署回覆查詢指，在政府土地上放置任何舊衣回收箱前，應經由上述民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」作出申請並先獲審批，否則屬於非法佔用政府土地。就查詢的個案，地政總署和食物環境衞生署於今日展開執法行動，以移除非法放置的回收箱。

地政總署：有申請者利用擺街站放回收箱屬違規須移除

地政總署另設有計劃，容許合資格申請人士及機構透過「街站通」網上平台申請暫時佔用政府土地以舉行非牟利和非籌款活動，但有關申請並不可用於放置舊衣回收箱。

署方表示，留意到有申請者利用該平台獲取不反對書，而事實上違規用於放置舊衣回收箱，署方會撤銷不反對書並採取適當的執管行動，包括通知相關人士盡快移除違規的回收箱和騰空土地。

環署：去年已見來歷不明回收箱 越趨「猖獗」由新界區擴至九龍

長春社項目經理王詠琹表示，早前已留意有機構以申請舉辦街站方式，在公共地方設舊衣物回收箱的做法，部分回收箱有張貼許可信件，亦有部分在回收箱外設攤位以符合「街站」形式。

她指，去年開始已留意到有不少無顯示機構名稱的回收箱，舉例民政事務處去年曾向長春社查詢，有市民在西貢某巴士站附近發現舊衣物回收箱，是否屬其機構管理，而該回收箱並非屬長春社管理。另外，北區公園停車場附近的亦有未顯示機構名稱的舊衣物回收箱，甚至標示「鳴謝......村村公所」及查詢電話，但致電後無人接聽。

她形容，這些未有機構名稱的舊衣物回收箱越來越「猖獗」，逐漸擴展至九龍區。她表示，市民如向這些非政府計劃下的設置的舊衣物回收箱捐贈衣物，擔心衣物最終被用作「圖利」工具，枉費市民為實行環保或慈善的心意。

民政計劃回收箱 列明署方及機構名稱標誌

目前在公眾地方、公共屋邨及私人屋苑各有不同設置舊衣物回收箱的途徑。在公眾地方方面，民政事務總署自2006年起推展的「社區舊衣回收箱計劃」，目前計劃下有四個管理機構，包括香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社，機構亦會將不少一半的回收箱分配給其他團體營運。

王詠琹她指，管理機構負責管理不同區域的舊衣物回收箱。例如，長春社負責新界東及新界北區；基督教勵行會負責九龍區；香港地球之友負責港島區；而救世軍負責新界西區。如屬計劃下的回收箱，會統一顯示民政事務總署及相關管理機構的名稱和標誌，及管理機構的名稱及聯絡方法

根據計劃，管理機構除了處理與計劃有關的查詢、投訴，亦需定期清理箱內衣物，保持環境衛生、日常管理及維修、監察其他營運團體表現，及定期向政府提交報告。王詠琹指，其他團體如欲申請營運舊衣物回收箱，須為《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構，以及獲豁免了至少一年以上，再經抽籤、遞交文件及按金等程序。

至於公共屋邨，王詠琹表示，房屋署會就舊衣物回收箱的營運團體招標，一般會包括提供清潔或回收服務公司，而回收箱顏色一般為綠色。房屋署表示，回收箱會提供印有屋邨名稱的回收箱供獲批准的機構使用，而有關機構需要在回收箱上清晰展示其名稱、聯絡電話及獲批的活動時間等資料。

私人屋苑則自行尋找合適的團體來營運，例如長春社、基督教勵行會等機構，或其他回收公司。