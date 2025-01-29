有機構以擺街站方式設回收箱　地政總署：做法違規會撤銷不反對書

多區出現來歷不明舊衣回收箱，引起市民廣泛關注，另揭出有機構以申請擺街站方式放置回收箱，繞過民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」。地政總署回覆表示，留意到有申請者利用該平台獲取不反對書，違規用於放置舊衣回收箱，署方會撤銷不反對書並採取適當的執管行動，包括通知相關人士盡快移除違規的回收箱和騰空土地。



位於天水圍區公共行人路的一個回收箱，顯示簡體字，例如「多谢支持」中的「谢」。（何瑞芬攝）

地政總署表示，在政府土地上放置任何舊衣回收箱前，應經由民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」作出申請並先獲審批，否則屬於非法佔用政府土地。目前計劃有四個管理機構，分別是香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社，他們在全港各區共放置了187個「社區舊衣回收箱」。

近日各區除出現來歷不明的舊衣回收箱，另有一批屬非「社區舊衣回收箱計劃」下機構設置的回收箱，包括「愛親子家庭協會有限公司」。該機構有一款藍色舊衣回收箱設於天水圍天澤商場對出公共行人路，箱上張貼由地政總署發出的申請許可，表示「不反對」在今年1月「暫時佔用政府土地以設置街站舉辦環保回收宣傳站」。

涉事機構強調有地政批文屬合法

「愛親子家庭協會有限公司」創會人張寶蓮回覆《香港01》查詢稱，上址回收箱已向地政總署申請，強調「有批文貼住就是合法的，可向地政署查詢」，強調機構是做環保宣傳推廣活動，回收的舊衣則是委託環保回收商代處理，但未有再具體解釋回收用途。

她指，機構有向民政總署的計劃及房屋署申請設回收箱，至於上址回收箱是否屬計劃之內，她未有再補充。

地政總署：擺街站申請不可用於放置舊衣回收箱

房屋署回覆查詢指，上址回收箱非房屋署管轄範圍，而該回收箱亦非房屋署所擁有，本署已將個案轉介給相關政府部門跟進處理。署方指，該機構在房屋署的舊衣回收活動認可團體名冊內，但天澤邨辦事處並沒有收到該機構申請在邨內作舊衣回收活動。

地政總署表示，設有計劃容許合資格申請人士及機構透過「街站通」網上平台申請暫時佔用政府土地以進行非牟利和非籌款活動，但有關申請並不可用於放置舊衣回收箱。署方留意到有申請者利用該平台獲取不反對書，而事實上違規用於放置舊衣回收箱，署方會撤銷不反對書並採取適當的執管行動，包括通知相關人士盡快移除違規的回收箱和騰空土地。

大律師：借擺街站申請放回收箱 未必犯法但博懵

大律師陸偉雄表示，根據地政總署向愛親子機構發出的許可信，並無明文規定擺街站的形式，例如是否要有人站在街站範圍收集東西，認為該機構未必犯法。如根據政府「街站通」常見問題的說明，即不可以透過街站通申請設置舊衣回收箱，他就表示該說明僅屬立場，不同人可有不同理解及詮釋，該機構未必犯法，但有「博懵之嫌」。

不過，他表示，如該機構並無或許可在公共地方擺街站，就會違反「阻街罪」，即第228章 《簡易程序治罪條例》 第4A條，「在公眾地方造成阻礙」，可處罰款$5,000或監禁3個月。