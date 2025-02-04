豪宅主婦涉虐待4歲女案　官指女傭及證人口供存疑　裁罪名不成立

居於沙浦道豪宅的4歲女童被發現赤裸倒臥睡房，送院後曾留醫深切治療部。女童的母親被控虐兒罪，案件去年進行審訊，今(4日)在九龍城法院裁決。雖然家中女印傭曾供稱女被告每日都打罵女童，她更稱怕遭陷害而拍下有聲無畫面的片段。惟暫委裁判官馬嘉忻認為印傭未能準確描術細節，似未能分辨那些屬她耳聞目睹，或是別人告知的事，未接納其供詞，同時亦覺得女警及醫生的供詞存在疑點，裁定女被告兩項虐兒罪均不成立。



女被告Z.A.L.（38歲，家庭主婦）被控兩項虐兒罪，指她於2024年3月17至22日，以及同月23日，在沙浦道83號御豪門某單位，身為對4歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致該女童她受到不必要的健康損害。

事發於沙浦道御．豪門一個高層單位。（黃學潤攝）

九龍城4歲女童昏迷，被送往伊利沙伯醫院。醫院發現女童身上有多處可疑瘀傷報警，警員調查後懷疑有人曾以手施襲，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童母親。（黃學潤攝）

印傭就洗澡安排也無法準確描述

馬官指出，印傭聲稱曾向僱傭公司投訴被告打女兒，但僱傭公司卻指她從未就此作投訴，且女傭就小朋友洗澡安排等簡單議題，亦無法準確描述，認為她不能分辨那些屬她耳聞目睹，或是從別人告知的事。印傭作供時又稱她沒有看過小朋友，更令馬官摸不著頭腦，認為印傭口供不可信，故未有接納。

錄口供5小時未發現被告情緒波動

馬官覺得女警的證供亦奇怪，她稱為被告錄口供的5小時間，被告情緒無波動，直到處理完口供後，才發現被告在哭泣，馬官形容情況奇怪，認為女警的口供亦不可靠，故亦不接納其供詞。

醫生供詞多不確定字眼

馬官稱，她明白醫生的工作繁忙，每天要接見許多病人，而且醫生的工作重點不是背誦別人的說話，因此她並沒有質疑及責怪醫生的意思。不過醫生的供詞中多次提「定係」、「定唔知係咪」的字眼，即是連醫生都無法肯定當時被告到底說了甚麼，故無法肯定被告當時的情況，故亦不接納醫生的供詞。最後裁定女被告罪名不成立

女童X送院時曾入兒科ICU

案情指，被告案發時和長子、幼子和女童X同住在涉案單位，印尼籍女傭自2024年2月19日在涉案單位工作。同年3月23日上午，女童X被送往伊利沙伯醫院，入住兒科深切治療部。同日，警方以虐兒罪拘捕被告。

案件編號：KCCC787/2024