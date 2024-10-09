豪宅主婦涉虐4歲女　被告在醫院情緒不穩　跪地叩頭至前額腫起

豪宅家庭主婦涉續虐待親女，其4歲女兒並一度須留醫深切治療部。案件今（9日）午在九龍城法院續審，暫委裁判官馬嘉忻裁定被告表證成立。辯方傳召被告男友人作供，他透露被告丈夫當時在日本，他當日到醫院時見被告情緒激動，跪地哭泣，又「撼牆撼地」，難以進行溝通，他指被告當時十分擔心女兒，並稱：「妹妹唔醒都不想活。」他後來為被告聘請律師。法律人員到警署與被告見面時，留意到被告前額紅腫兼凸起，被告稱曾在醫院叩頭所致。案押後至11月8日續審。



被告被裁定表證成立

女被告Z.A.L.，38歲，家庭主婦，持香港身份證，她否認兩項虐兒罪，指她於2024年3月17至23日，在九龍城沙浦道某單位虐待4歲女童X。

暫委裁判官馬嘉忻今裁定案件表證成立，辯方指被告不會出庭作供，但會傳召兩名辯方證人。

女被告ZAL否認虐兒，在九龍城法院受審。(資料圖片)

被告一家居住在沙浦道的住宅。（黃學潤攝）

女童被送到伊利沙伯醫院，曾一度進入深切治療部。（資料圖片）

被告是武漢人2021年來港

辯方傳召被告的駱姓男友人出庭作供，駱於2017年認識被告及其丈夫，現時與被告丈夫有工作關係，平日會接送被告的兒女上學。駱透露，被告於2021年由內地來港，是一名武漢人，不會說廣東話。

被告情緒不穩曾跪地哭泣

駱指他當日早上到達醫院時，被告情緒十分不穩定，她跪在地下哭泣並「撼牆撼地」。當時女童X在接受搶救，駱嘗試和被告溝通不果，每次有醫護經過，被告便抱著叫他們救X。X後來被送到深切治療部，被告尾隨但因腳傷，她一路行一路跌，又拒絕坐上輪椅，被告並說：「妹妹唔醒都不想活。」被告在深切治療部外又「狂按鐘」嘗試衝入深切治療部內，但被阻止。

被告丈夫當時在日本

警員其後到醫院了解情況，在房間問他們是否X的親屬，知道駱非X父後便要求他離開。駱表示可以留下為被告翻譯，但未獲理會。駱之後在房間外等候，直到警方帶被告回警署，駱觀察到被告額頭有紅腫。駱透露被告的丈夫當時在日本，他知悉事件後叫駱為被告請律師。

被告稱醫院叩頭致前額紅腫

法律行政人員謝嘉達（音譯）供稱，他當日到油麻地警署和被告進行法律探訪。他留意到被告的前額「好紅好腫」、「凸左出嚟」，謝問她發生何事，她稱剛剛在醫院叩頭。謝指被告一見到他們便問及X的情況，認為她當時神智不太清醒。

案件編號：KCCC 787/2024