IG家長教學｜如何在IG監護子女？了解聊天對象、限制每日使用時間

Facebook母公司Meta周二（11日）公布，本周起在包括香港在內的亞太地區推出Instagram青少年帳戶，以提升青少年用戶的安全性與隱私保護。所有新註冊的青少年帳戶將自動啟用青少年帳戶保護功能，Meta也會通知現有青少年用戶有關變更，並在未來幾個月內切換至青少年帳戶。本文將教授各位家長如何透過新功能監護子女，可了解其聊天對象、限制每日使用時間等。



Meta本周起在包括香港在內的亞太地區推出Instagram青少年帳戶。

如何將子女的帳戶改成青少年帳戶？

家長並不需要主動替子女將帳戶更改成青少年帳戶，因爲IG系統會自動將青少年用戶的帳戶切換至青少年帳戶，並會自動啓用監護功能。

監護功能包括：

不公開帳戶：青少年需接受新的追蹤者，而遭拒絕的追蹤者將無法查看青少年的帳戶內容或與其互動。這適用於所有16歲以下的青少年（包括現有和新註冊的帳戶），以及註冊時未滿18歲的青少年。



訊息限制：系統將採用最嚴格的訊息設定，青少年僅能接收來自已追蹤對象或先前曾建立聯繫之帳戶的訊息。



敏感內容審查：系統將自動啟用最嚴格的敏感內容過濾，避免青少年在「探索」和「Reels」上接觸敏感內容（例如暴力或醫美相關內容）。



互動限制：只有青少年所追蹤的用戶才能標註或提及他們。系統也會自動啓用最高强度的反霸凌功能「隱藏字詞」，過濾青少年留言和私訊請求中的冒犯性字詞和用語。



使用時間提示：青少年每日使用60分鐘後，系統將發出休息提示。



睡眠模式：睡眠模式將在每日晚上10時至次日早上7時自動開啓。在睡眠模式期間，系統會關閉通知並開啟自動回覆訊息功能。



若16歲以下青少年想使用保護性較低的設定，必須先啟用家長監護功能，新增家長帳戶，並得到父母同意。啟用家長監護後，家長可核准、拒絕所有設定更改，甚至授權青少年自行管理設定。

若16歲以下青少年想使用保護性較低的設定，必須先啟用家長監護功能，新增家長帳戶，並得到父母同意。

更多家長監護功能

IG已對家長監護功能進行更新，包括：

了解子女的聊天對象：家長雖然無法讀取青少年子女的訊息內容，但可以查看他們在過去7天內的互動對象。



設定每日使用時間上限：家長可以設定子女每天的使用時間上限。一旦達到上限，青少年將無法繼續使用應用程式。



設定特定時段的使用限制：家長可以設定禁止家中青少年在夜間或特定時段使用IG。

