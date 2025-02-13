台中新光三越氣爆｜ 港專家稱疑與泄石油氣有關　若聞異味應撤離

台中百貨新光三越今早（13日）發生嚴重氣爆慘劇，目前有5死11傷，台中市消防局初步懷疑現場12樓裝潢拆除施工引起，而有指事發前現場有人聞到氣體異味。香港管綫專業學會前會長黃敬估計，事件可能與石油副產品泄漏有關，但香港較少發生類似事故，因爲裝修前會先截斷電源及氣體源，而本港的石油氣添加了特殊氣味，提醒市民聞到異味時，應立刻撤離現場及報警，等候專業人員進一步勘察。



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台中百貨公司龍頭新光三越今早發生氣爆，距離兩公里外建築物的市民亦聽到爆炸聲響及感受到震動，百貨公司一樓大門玻璃窗全被震碎，據網絡流傳影片所見，現場電梯及天花板被炸爛，當地消防部門啟動重大傷亡機制應變。

香港管綫專業學會前會長黃敬指出，事故發生的原因或與石油副產品洩漏有關。因現場有人在事發前聞到異味，可能是裝修時有氣體泄漏，其後滲入密閉空間，例如升降機，導致石油濃度上升，產生火花後便會引致爆炸。

裝修時應截斷電源氣體源

黃敬表示，香港較少發生類似事故，因爲裝修前會先截斷電源及氣體源。如未知是否截斷電源氣體源，則需定期探測是否有爆炸性氣體，如有便要尋找根源並截斷。他強調裝修前截斷電源及氣源十分重要。

黃敬又提醒，若嗅到疑似氣體泄漏的氣味已是一個重大警號，而本港石油氣添加了特殊氣味，若出現泄漏容易讓人察覺。他提醒市民如聞到異味，應先撤離現場及報警求助，等候專業人士進一步勘察。