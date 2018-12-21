父親因癌病逝 　「啟發」IVE生矢志創健康食譜　為病人尋找味道

佳節當前，若因患病致食慾不振、戒口，往往只能清茶淡飯，然而長期清淡的生活，亦會令人感到乏味。IVE應用營養學高級文憑畢業生陳嘉玉的父親數年前患肝癌，照料期間，既要少油、少鹽、顧及患癌病人的吞嚥障礙，又要考慮父親「唔想日日見到白粥」的訴求。 嘉玉的父親遺憾地始終不敵癌魔，惟照料過程卻為嘉玉帶來啟發。目前正於私家醫院任職食物及營養師助理的嘉玉，今年八月在健康飲食烹飪比賽中，以「日式十蔬養生沙律」及「舞茸皇帝飯」兩道針對癌症病人的菜式建議，勇奪冠軍佳績。

陳嘉玉形容，小時候十分喜歡下廚，購買食品時亦會留意營養標籤。（鄺曉斌攝）

香港專業教育學院（IVE）應用營養學高級文憑畢業生陳嘉玉，今年八月參加由香港食品科技協會與《健康明智》合辦的「第8屆健康飲食設計烹飪比賽（學生組）」，比賽要求必須選用本地雞為主要食材，為癌症患者提出健康菜式構思。

菜式刻意切粒 令病人容易咀嚼

嘉玉設計「日式十蔬養生沙律」及「舞茸皇帝飯」兩道「一雞兩味」菜式，在比賽中奪冠。她引述評判指，相關菜式營養豐富，將食材切粒及燴飯菜式，使病人較容易咀嚼；香料、麻醬和雞湯等材料，亦可去除病人化療期間口腔的金屬味，顧及癌症病人的需要。

「日式十蔬養生沙律」（左）及「舞茸皇帝飯」（右）。（鄺曉斌攝）

菜式獲得讚賞，然而背後蘊含一段嘉玉與患癌父親相處的小故事。嘉玉憶述，就讀中學時，父親被證實患上肝癌第三期，其間他身體虛弱、精神萎靡及食慾不振，一日無法吃足三餐。

因父食慾不振 嘉玉不時參考網上資訊鑽研食譜

由於癌症病人在化療期間容易出現吞嚥困難、味覺障礙和口腔潰爛，並需要抗氧化、高纖維、高蛋白質、少油、少鹽及少糖的食物，嘉玉不時參考網上資訊及書籍食譜，煲湯及煲粥予父親用膳，「見到爸爸食唔到嘢，瘦得好快，水腫好嚴重，會想搵方法幫到佢。」

陳嘉玉：「見到爸爸食唔到嘢，瘦得好快，水腫好嚴重，會想搵方法幫到佢。」（鄺曉斌攝）

父親終因癌病離世 嘉玉最終投身營養師行列

然而，嘉玉形容父親是愛吃之人，「佢唔想日日見到白粥」。嘉玉就讀中五時，父親最終不敵癌魔病逝，但為父親煮食的經驗，令她中學畢業後選讀應用營養學高級文憑課程，矢志投身營養師行列，亦成為她設計獲獎菜式的靈感來源。

目前嘉玉已分別完成高級文憑課程，以及才晉高等教育學院（SHAPE）食品營養學士銜接課程，畢業後於私家醫院任職食物及營養師助理，負責為病人準備營養素、協助醫院餐廳運作及為營養師準備講座活動教材等工作。

嘉玉說，現時在醫院是一邊工作、一邊學習營養師的工作，將來會繼續進修，朝着成為註冊營養師的目標進發。