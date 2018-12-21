【冬至】註冊營養師教路　煮增強抵抗力、低脂菜式

明日（22日）是二十四節氣的冬至，一家團圓的節日，少不免一頓豐富的聚餐。應用科學系講師兼註冊營養師黃蘊之、註冊營養學家麥詠羚，分別採用健康食材，設計「白玉如意繽紛卷」及「藜麥紅棗合桃湯圓」兩道菜式，推介予市民作冬至應節健康菜式。

白玉如意繽紛卷（鄺曉斌攝）

「白玉如意繽紛卷」 含豐富維他命、蛋白質、胡蘿蔔素及鐵質

香港專業教育學院（IVE）葵涌院校應用科學系講師、註冊營養師黃蘊之採用白蘿蔔片「卷起」頭菇、芥蘭、紅椒、雞蛋絲及紅菜頭等，配上杞子及松子仁製成的茨汁，烹調成包含豐富維他命、蛋白質、胡蘿蔔素及鐵質的健康菜式「白玉如意繽紛卷」。

註冊營養學家麥詠羚（右）。（鄺曉斌攝）

「藜麥紅棗合桃湯圓」有助增強抵抗力 促進血液循環

應用科學系講師、註冊營養學家麥詠羚設計的「藜麥紅棗合桃湯圓」，則採用無糖豆漿製成的湯圓皮，配上紅棗蓉、合桃餡料搓成湯圓。她表示，原材料已包含天然甜味，毋須額外加糖；而湯圓亦包含豐富纖維素、鈣質及鐵質等，有助增強抵抗力及促進血液循環。

藜麥紅棗合桃湯圓（鄺曉斌攝）

用去皮雞煲湯 可保鮮味減脂肪攝取

黃蘊之又指，市民可用去皮雞煲湯，保留鮮味的同時亦可減少脂肪攝取；烹調菜式時，亦可考慮伴以蔬菜或菇菌，增加纖維攝取，建議菜式為西芹或野菌炒肉丁等。

冬至過後很快便是聖誕節，黃蘊之建議，進食聖誕大餐時，可先吃沙律及蔬菜增加飽腹感，然後進食適量米飯或粉麵，隨後才進食肉類；飯後甜品則首選水果，以達至均衡飲食原則。